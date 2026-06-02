Ya hay fecha para la apertura de las piscinas exteriores de Siero: será próximo 15 de junio en la Pola, Lugones y Lieres

Las piscinas exteriores de Siero ya tienen fecha de apertura. Será el próximo 15 de junio cuando las instalaciones de Pola, Lieres y Lugones abran sus puertas al público. Además, este año, estas dos últimas cuentan con una importante novedad. Tras instalar un elevador el pasado verano en la exterior de la Pola, "con un resultado positivo", como destacó Jesús Abad, concejal de Deportes, este verano habrá dos nuevos equipamientos similares , para personas con movilidad reducida, en las piscinas al aire libre de Lugones y Lieres. La actuación ha contado con una inversión por parte del Patronato Deportivo Municipal (PDM) de 17.200 euros.

Las instalaciones permanecerán abiertas hasta el 8 de septiembre, de 12.30 a 20.00 horas en el caso de Pola y Lugones, mientras que la apertura de Lieres será a las 13.00 horas.

Por otra parte, desde el Patronato, en colaboración con el Ayuntamiento de Siero, se han organizado un año más una serie de cursillos intensivos de natación en las piscinas climatizadas de Pola y Lugones para menores entre los 6 y 14 años de edad, dependiendo del nivel, además de categorías más inferiores para la etapa preescolar para niños de 3 a 6 años.

El deporte se adapta a las rutinas estivales

Los cursillos de natación intensivos tendrán lugar durante los meses de julio y agosto. Todos los interesados en inscribirse podrán hacerlo a partir del 10 de junio para los abonados al patronato y del 11 para los no abonados. La inscripción se hará por quincenas a través de la página web de la entidad.

Abad explicó que "mientras que en julio las clases se desarrollarán en la Pola, en agosto serán en Lugones". La razón es sencilla. "Se hace de esta manera para que siempre haya una instalación disponible, mientras la otra permanece cerrada para realizar las labores de mantenimiento habituales como el vaciado y limpieza de los vasos".

El presidente del PDM, Virginio Ramírez, apuntó que "los cursillos se desarrollarán por las mañanas, a partir de las 9.30 horas, aprovechando que ya no hay colegio y adaptándonos así a las rutinas propias de las familias durante la época veraniega".

Los precios variarán dependiendo del número de días y de si el usuario inscrito es o no abonado del PDM. De esta manera, los menores entre 6 y 14 años pagarán 8,25 euros si son abonados y 27,50 en el caso de los que no son socios, mientras que en la etapa preescolar el coste será de 11 y 52,25 euros, para abonados y no abonados, respectivamente.

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De la misma manera, los polideportivos municipales del concejo, permanecerán cerrados al público una semana cada uno, para llevar a cabo el mantenimiento de las instalaciones.