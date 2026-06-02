Hormigonado del camino de Traslavilla, en La Collada (Siero), para atender una petición de los vecinos
El Ayuntamiento acomete la obra con medios propios
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Obras de mejora en un camino de Traslavilla, en La Collada (Siero). El Ayuntamiento está llevando a cabo con medios propios el hormigonado del vial, muy transitado y que también da acceso a un bombeo del servicio municipal de aguas.
La reparación del camino responde a una petición vecinal. La actuación, destacó el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Parques y Jardines, Alejandro Villa, "da continuidad a los trabajos realizados hace unos meses, cuando el vial fue acondicionado con zahorra". Además, supone una segunda fase de mejora, "ya que anteriormente se había hormigonado otro tramo desde el interior del pueblo hasta el punto donde ahora comienzan los trabajos".
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