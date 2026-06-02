El polígono de Bobes suma una nueva inversión de dos millones y alcanza ya las 14 empresas, entre las que ya funcionan y las que están en marcha

El polígono de Bobes continúa sumando proyectos empresariales. La compañía Electroastur, especializada en automatización y electricidad industrial, construirá una nueva sede en este enclave de Siero con una inversión cercana a los dos millones de euros entre la adquisición de terrenos, la construcción de las instalaciones y el equipamiento. La operación se suma a las ya realizadas en el área industrial, donde existen actualmente catorce empresas instaladas o con proyectos comprometidos en distintas fases de ejecución y tramitación.

La presentación de la inversión este martes, con la presencia del alcalde de Siero, Ángel García, sirvió para hacer balance de la evolución experimentada por Bobes en los últimos años, en los que el polígono ha pasado de ser una actuación urbanística paralizada y cuestionada a convertirse en uno de los principales espacios de desarrollo económico del concejo. "Siempre que venimos a Bobes con este tipo de anuncios es una excelente noticia para Siero, porque supone una nueva inversión y una nueva apuesta empresarial por nuestro territorio", señaló el regidor. García recordó que cuando llegó a la Alcaldía, en 2015, el proyecto atravesaba una situación compleja. "Bobes era un terreno de la pampa. La oposición venía aquí a hablar del fracaso de Bobes y de todos los problemas que existían. Después de muchísimo trabajo y del esfuerzo de muchas personas se consiguió finalizar una urbanización que había quedado paralizada y empezar a comercializar las parcelas", indicó en su intervención.

El alcalde destaca que atraer inversiones sigue siendo "una tarea compleja" debido a la competencia existente entre territorios: "Vivimos en un mundo muy competitivo. Todo el mundo quiere captar empresas y no es fácil. Hay que pelearlo, ser proactivos, ofrecer el suelo disponible, agilizar los trámites y acompañar a las empresas cuando deciden invertir", subrayó, antes de recordar que tras el desembarco de Amazon "hoy tenemos ya catorce inversiones comprometidas entre las que están funcionando y las que verán la luz en los próximos meses".

Goteo de consultas

Entre los proyectos ya implantados o en desarrollo figuran entre otras Amazon, Alimerka, Volvo, la estación de servicio de Cepsa, Asturiana de Nivelación, Bexi, la subestación de EDP, PKCero, Caterpillar o Costco, además de otras iniciativas que se encuentran en diferentes fases administrativas. García confió en que la ocupación del polígono continúe creciendo y avanzó que existen nuevos contactos con empresas interesadas en instalarse en la zona. "Hay demanda, existe un goteo constante de consultas. A medida que el polígono se desarrolla y las empresas se implantan, cada vez hay más interés por Bobes", aseguró.

La nueva inversión anunciada corresponde a Electroastur, una empresa asturiana con más de cincuenta años de trayectoria dedicada a la automatización y la electricidad industrial. Actualmente desarrolla su actividad en el polígono de Granda y cuenta con una plantilla de 42 trabajadores.

Su gerente, Pedro Fernández Vázquez, explicó que la empresa llevaba tiempo estudiando alternativas para ampliar y modernizar sus instalaciones. Tras analizar distintas opciones en varios concejos, la decisión final fue apostar por Bobes. "La principal razón fue la cercanía del Ayuntamiento y de la Alcaldía. Fue muy fácil encontrar una parcela que nos gustaba, fue muy fácil comprarla y fue muy fácil solicitar la licencia. Todo el proceso fue sencillo y eso también influye cuando una empresa tiene que tomar una decisión de inversión", afirmó.

La compañía prevé iniciar las obras entre septiembre y octubre, una vez obtenida la licencia municipal. El plazo estimado de construcción oscila entre ocho y nueve meses, tras los cuales se procederá al traslado de toda la actividad desde Meres.

Además de mejorar las instalaciones y aumentar la capacidad operativa de la empresa, el proyecto permitirá reforzar las perspectivas de crecimiento de Electroastur. Aunque no se ha concretado una cifra de nuevas contrataciones inmediatas, la dirección confía en que la nueva sede facilite la expansión del negocio. "Creemos que estas instalaciones nos van a ayudar a ser más eficientes y a situarnos más en el radar. Cuando una empresa gana eficiencia siempre tiene más posibilidades de crecer", señaló Fernández. Según sus previsiones, la plantilla podría incrementarse a un ritmo de dos o tres trabajadores al año.

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Electroastur desarrolla proyectos de automatización y electricidad industrial principalmente en Asturias y comunidades limítrofes, y entre sus principales clientes destacan empresas del sector agroalimentario, especialmente de la industria láctea, así como compañías vinculadas al tratamiento de minerales.