Primer día laborable con los nuevos accesos a Parque Principado: “Ya era hora, se ha ganado fluidez, no se entiende que hayan tardado tantos años”

David Suárez reside en Sariego y es de los que llega cada día a trabajar a Siero, a la Central Lechera, en Granda, a eso de las ocho de la mañana. Es una de las horas punta del día, en la que circulan muchos trabajadores y conductores que utilizan el nudo de Granda-Oeste que conecta con la autovía. Este lunes no tuvo que ponerse en la cola, normalmente de ocho o diez coches, ni sufrir la espera de varios minutos para entrar a su trabajo. La apertura de la nueva rotonda situada en la parte norte del complejo comercial en el que se integra Parque Principado, ya regula los flujos de tráfico de entrada y acceso. “Es un gran avance, está muy bien y se ha ganado fluidez, se mejora un cruce en el que teníamos que hacer un stop y en el que había atascos y era hasta peligroso”, señala.

El primer lunes laborable en que los nuevos accesos están en funcionamiento fue recibido con gran satisfacción por trabajadores del área industrial de la zona, también del centro comercial y de los clientes de los negocios de este entorno. “Ya era hora, no se entiende que hayan tardado tantos años en hacerlo”, fue la frase más repetida por todos ellos.

El Ayuntamiento de Siero sufragó el importe de una obra que ascendió a 870.000 euros, en una vía de carácter estatal, para desatascar una zona que se convertía en un embudo de tráfico, con flujos de hasta 50.000 vehículos diarios en algunas jornadas. No solo se beneficia con esta actuación al eje comercial de Paredes, sino a los polígonos de Bravo y Natalio, o núcleos de población como Viella, Granda o Colloto.

"Atascos inmensos" y la picaresca de atajar por la gasolinera

“Los atascos eran inmensos y venía todo el mundo a dar la vuelta aquí a la gasolinera. Eso ahora ya no sucede”, destaca Rocío González, trabajadora de la cafetería de la gasolinera situada junto a la nueva rotonda. “Era muy necesario, tenían que haber hecho esto ya hace 15 años o cuando se inauguró hace 25 el centro comercial”, resalta, mientras toma un refrigerio en este mismo espacio Javier Álvarez, que tiene una nave en Viella. “Paso todos los días por aquí, porque utilizo este nudo para entrar y salir, y no podía seguir así más”, prosigue.

No obstante Álvarez muestra sus reticencias sobre si en días o campañas como la navideña, de grandes afluencias, se eliminarán del todo los atascos. “Algo de atasco supongo que habrá, pero ya no será lo mismo”, indica.

Ramal directo a Parque Principado

El otro punto en el que se ha actuado es en la parte sur del enlace, junto a la rotonda ya existente que está delante de Central Lechera Asturiana. Una zona algo más conflictiva, que tiene cinco salidas, y en el que se ha construido un ramal directo, para que los vehículos procedentes de Oviedo desde la A-64 puedan girar directamente hacia Parque Principado.

“Se ha aligerado un montón el tráfico, se nota ese nuevo carril”, indica Miguel Valbuena, que lleva tres años trabajando en una gasolinera con vista directa hacia esta rotonda: “Los atascos de los sábados por la tarde eran tremendos”.

Valbuena menciona uno de los apartados que necesitan a su juicio mejorarse. “Falta señalización y que se acostumbren los conductores. He visto alguno que venía de Oviedo ha ido a la rotonda de nuevo, sin meterse al ramal”, destaca.

El otro problema lo sitúa en la entrada a la rotonda. El motivo es que se han habilitado ahora dos carriles, uno para los que proceden de la autovía desde Oviedo y otro para los que vienen desde Santander desde la nueva rotonda. Los segundos, como le pasó a David Suárez, pueden verse obligados a tomar la glorieta por el carril interior.

“Iba algo despistado, al ser el primer día, y tenía un coche al lado que venía de Oviedo e iba como yo hacia la salida hacia Colloto y la Central Lechera. Tuve que entrar por dentro a la rotonda y dar la vuelta entera para poder salir”, resalta. Algo parecido a lo que sucedió a más de un conductor en su misma situación, que quería seguir hacia Parque Principado y que al ser esa la primera salida, contaba todavía menos margen, y tuvo que dar también el giro completo a la rotonda.

“Lo que es triste es que tuviese que hacer el Ayuntamiento de Siero algo que era súper necesario y que a nivel estatal no asumieron”, analiza Carlos Rodríguez, mientras lava su coche en este entorno. “Era horroroso venir aquí a comprar siempre, la nueva rotonda era básica. Y esta otra de la parte de abajo, al final el problema es que hay mucho tráfico, y será normal que en días señalados se siga saturando un poco”, detalla.

EN IMÁGENES: Trabajadores y conductores opinan en el primera día laborable con los accesos mejorados a Parque Principados / P. A.

Beneficio para los trabajadores del centro comercial

En Parque Principado, en un lunes soleado, el tránsito de clientes fue normal, sin mucho trasiego. No obstante para trabajadoras como Alba García, de Pola de Laviana, que tiene su empleo en una tienda de ropa y calzado deportivo, fue un alivio poder acercarse ya sin tener que adelantar el viaje por precaución. “En Navidades o rebajas siempre arrancaba media hora antes de lo previsto, y ahora seguiré haciéndolo por si acaso, pero no con tanto tiempo de antelación. Habrá que ver cómo funciona en días de mucho barullo, pero era muy necesario, no se entiende que no los hiciesen cuando se abrió ya el centro comercial”, reflexiona.

Francisco Jurado y Avelina González, vecinos de Mieres, se acercaron al centro comercial de Paredes a hacer unos recados y aprovecharon para estrenar los enlaces mejorados, con esa sensación de haber perdido todos estos años “mucho tiempo en atascos del copón”. Y aunque trasladan el alivio de poder ir a comprar sin estresarse en la entrada y salida en coche, también aprovechan para criticar “los retrasos de las Administraciones para hacer obras muy necesarias como esta, no se entiende por qué no las hacen cuando se ve que es algo que hace falta”, enfatizan.