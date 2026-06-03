Feleches, en Siero, celebra el Corpus con dos importantes novedades: nueva comisión y cambio del Día del Socio

Las fiestas del Corpus de Feleches, en Siero, se celebrarán este fin de semana con dos importantes novedades. La primera de ellas es el cambio de la junta directiva de la Comisión de Festejos, que inició su andadura el pasado mes de noviembre. Su presidente, José Ángel García, explica que "no teníamos pensado hacernos cargo, pero viendo que la anterior junta quería dejarlo y temíamos quedarnos sin las fiestas, decidimos asumir esta responsabilidad". La actual junta está compuesta por ocho personas del pueblo que han "trabajado contrarreloj para que todo salga lo mejor posible", aseguró.

Las celebraciones arrancarán el sábado 6 de junio con el chupinazo a las 9.00 horas, seguido de una ruta BTT que tendrá su salida y llegada en el prado de la fiesta. A partir de las 17.00 horas habrá juegos infantiles y el reparto del bollo entre socios y colaboradores.

Desde la nueva comisión han decidido cambiar el día de reparto del bollo, que habitualmente era el lunes, y trasladarlo al sábado. De esta manera, "creemos que será mejor para aquellos que trabajan", indican. Marta Álvarez, miembro de la junta, asegura que "ha tenido muy buena aceptación, ya que ya tenemos 700 personas con mesa reservada para merendar y hemos tenido que cerrar el cupo porque no tenemos sitio para más".

El reparto comenzará a las siete de la tarde. La primera Gran Verbena correrá a cargo de Costa Norte y "The Goat" Dani Parrondo y dará comienzo a las 22.00 horas.

Por la izquierda, José Ángel García, Iris Álvarez, el alcalde de Siero, Ángel García; la concejala de Festejos, Ana Nosti y Marta Álvarez, en la presentación de las fiestas. / L. R.

Las celebraciones continuarán el domingo con la VIII Concentración de Vehículos Clásicos a partir de las doce del mediodía. A las 12.45 horas tendrá lugar la misa en la iglesia de la parroquia. Tras finalizar la eucaristía, comenzará la procesión acompañada de gaita y tambor.

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El XIII Concurso de Tortillas será a las dos de la tarde. Las inscripciones para participar podrán hacerse en el propio bar de la fiesta hasta las 13.30 horas. La jornada finalizará con la III Gran Parrillada, a las 15.00 horas, para la que también será necesario inscribirse previamente, con un precio de 23 euros para los adultos y 12 para los niños de entre seis y doce años.