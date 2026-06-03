El Papa, también en Lugones: así homenajean las alfombras del Corpus a León XIV

El Papa también estará en Lugones el próximo domingo. Al menos, de forma simbólica y de la mano de las floristas de la parroquia, que preparan desde hace más de un mes las alfombras del Corpus. Aprovechando la visita del Pontífice a España, no han dudado en hacerle su particular homenaje, nada menos con que una recreación del logotipo oficial de la gira de León XIV por Madrid, Barcelona y Canarias, que será uno de los motivos centrales que se podrán admirar en la eucaristía solemne del próximo domingo.

El logotipo de la visita del Papa, en proceso / Luján Palacios

El emblema está compuesto por un círculo abierto en movimiento, formado por figuras humanas unidas entre sí y orientadas hacia arriba y con la imagen de la Virgen en el centro, con referencias a la Sagrada Familia, a la capital española y al mar de las islas, y todo ello quedará plasmado en las alfombras sobre las que un grupo de 16 feligresas trabajan a toda máquina. Para ello se están empleando a fondo con los diseños y la recopilación de materiales, con la corta de flores frescas "allá donde nos dejen cogerlas" y con uno de los trabajos más minuciosos: picar el boj menudo para tener relleno verde en una creación que sumará 20 metros de longitud en el exterior de la iglesia parroquial de San Félix. Además, un grupo de niñas colocará su propia creación ante el altar ya para este jueves, día de la celebración del Corpus, que también lleva sorpresa: en su caso, el escudo del Santo Padre, realizado con mimo y con muchos macarrones.

Seis kilómetros

Tal y como señala Nides Berdasco, una de las veteranas en esta tarea, este año han utilizado para delimitar los bordes de los dibujos la friolera de 42 paquetes de pasta, lo que equivale a "seis kilómetros en línea recta de macarrones, llegamos a la catedral de Oviedo", bromean las mujeres. Muchos de ellos se han pintado de colores antes de pegarlos con una pistola de silicona caliente sobre los soportes en los que colocarán los pétalos y piedrecitas de colores vibrantes, un trabajo "muy laborioso pero que nos da mucha satisfacción", aseguran.

Por la izquierda, Nides Berdasco, Rosa Rodríguez, Tina Martínez, Rosi Menéndez y Ana Mencía, preparando las flores / Luján Palacios

Cada día se juntan por la tarde en los locales parroquiales, y las que pueden también acuden por la mañana para dejar listos los materiales. Este martes tocaba deshojar las rosas, que también deberán ser picadas "muy finitas para poder rellenar los detalles". Ese será el paso final, que ejecutarán entre el sábado y el domingo con la previsión de quedarse toda la noche en vela para que las alfombras luzcan en todo su esplendor para la misa de doce.

Referencia

"Es una labor que hasta nos relaja", señala Tina Martínez. Y eso que no tienen un minuto que perder para llegar a tiempo: además del logotipo de la visita de León XIV también recrearán a Jesús pastor con una oveja y varios motivos inspirados en vidrieras, junto con motivos vegetales y alguna sorpresa que se guardan cada año. Todo un despligue de arte manual que ha hecho que Lugones sea ya una referencia en Asturias por el día del Corpus. "No hay tantas localidades que lo hagan, sobre todo en el occidente", señalan las mujeres, que forman parte de chats internacionales de floristas en los que intercambian pareceres y técnicas, y descubren que este arte se extiende hasta países como Italia.

Además, este año siguen contando con el entusiasmo de las más pequeñas de la parroquia: Nerea Méndez, Helena González, Lucía ÁLvarez y Aitana Fernández le han cogido el gusto tras debutar el año pasado y repiten con su propia obra, para dejar constancia de que el Corpus es en Lugones florido y colorido, lleno de rosas, hortensias, margaritas y claveles, un derroche de imaginación para dejar a los fieles con la boca abierta.

Noticias relacionadas

La procesión tendrá lugar a la una de la tarde, tras la misa, y contará con la participación de 22 de los 37 niños que han hecho la Primera Comunión este año. Con un solo deseo: "que la lluvia nos respete".