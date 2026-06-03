Proyecto Punto ZER0 ofrece un taller gratuito de danza y una actuación en Lugones este fin de semana

Taller gratuito de danza contemporánea y actuación de la compañía Proyecto Punto ZER0 en Lugones. La edil de Cultura, Aurora Cienfuegos, dio a conocer este martes el detalle de ambas actividades, que se desarrollarán este fin de semana.

El taller tendrá lugar el sábado 6 de junio, de 16.00 a 18.00 horas, en el Aula de Danza del Centro Polivalente Integrado de Lugones. La propuesta está dirigida a jóvenes a partir de 12 años y consistirá en una sesión formativa de dos horas centrada en técnica, herramientas de improvisación y coreografía. La impartirán Rafa Cascón y Gloria Borge, codirectores de Punto ZER0 y profesores de danza contemporánea de distintas escuelas de Asturias y Galicia.

Según explicó la concejala, durante la sesión del taller "se trabajará el calentamiento corporal, la improvisación pautada, ejercicios técnicos de suelo, centro y desplazamientos, así como dinámicas de trabajo en pareja, peso compartido, contrapeso y pequeñas secuencias del repertorio coreográfico de la compañía". Se recomienda acudir con ropa deportiva y, además, la experiencia previa en danza contemporánea es aconsejable para seguir el contenido de la clase.

Las inscripciones pueden realizarse contactando con la Oficina Joven de Lugones o cubriendo el formulario habilitado para la actividad en la web municipal.

Al día siguiente, el domingo 7 de junio, a las 19.00 horas, la compañía pondrá en escena la pieza coreográfica "Piel". Será en el Centro Polivalente Integrado de Lugones, con entrada será libre, limitada al aforo de la sala.

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Tal y como indica la edil, el Proyecto Punto ZER0 "es una compañía de danza emergente establecida en Asturias, centrada en la formación artística, la creación coreográfica y la interpretación escénica en danza contemporánea".