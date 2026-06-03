Siero invertirá 5, 7 millones de euros en saneamientos que darán servicio a 922 vecinos y 26 empresas

Siero invertirá 5,7 millones de euros en varias obras de saneamiento. Se trata de las que se desarrollarán en los núcleos de Meana, Ordoño, La Belga, Trespando y Areñes, además de las segundas fases de los proyectos de Ferrera y Limanes. Estas actuaciones permitirán dar servcio a 922 vecinos y a 26 empresas y, en conjunto, suman más de 12 kilómetros de nuevos colectores.

"Son actuaciones que están bien ya con un adjudicatario propuesto, como es el caso de Ordoño, o a punto de adjudicarse como es el caso de La Meana. Otras están en trámite avanzado porque ya tenemos en todos los casos la autorización del Principado para declarar la urgente ocupación", señaló. La idea es que "las obras se inicien lo antes posible de una manera escalonada", indicó este miércoles el alcalde, Ángel García, "Cepi".

En concreto, el presupuesto total para el conjunto de estas obras asciende a 5.729.357 millones de euros. "Es la cantidad más alta que hemos dedicado en un mismo año a obras de saneamiento", destacó el Alcalde. Destacó que si el Ayuntamiento siguiese a "este ritmo inversor, en 2034 habremos completado toda la red".

García hizo balance de los invertido en saneamiento desde su llegada a la Alcaldía, en 2015. "A lo largo de estos años llevamos invertidos 33,48 millones de euros en el conjunto del concejo, permitiendo dar servicio a 9.681 vecinos y 255 empresas. El objetivo es destinar, como mínimo, cuatro millones al año para este tipo de actuaciones, si seguimos a este ritmo inversor, aseguró.

El regidor también puso en valor la repercusión que estas actuaciones tienen sobre el canon de vertidos que el Ayuntamiento abona anualmente a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Este canon es una tasa que grava las descargas de aguas residuales al dominio público hidráulico y cuyo importe se calcula en función del volumen y la carga contaminante.

La progresiva entrada en funcionamiento de los nuevos sistemas de saneamiento "ha permitido reducir de forma continuada tanto los vertidos directos como su impacto ambiental" y, por ello, "el importe anual del canon se ha reducido un 95,7 por ciento entre 2017 y 2025, pasando de 34.041 euros a 1.466 euros". "El ahorro acumulado para las arcas municipales durante ese periodo supera los 102.600 euros", señaló.

Este tipo de actuaciones han permitido, además, que se reduzca en canon de vertidos. "Cuando llegamos al gobierno, había que tener una autorización para poder desechar las aguas sucias en un río o riachuelo", explicó el alcalde.

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Destacó asimismo el "compromiso con el medio ambiente y la mejora de la calidad de vida de los vecinos, que queda reafirmado en este tipo de actuaciones", concluyó.