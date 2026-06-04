un centenar de mayores de Siero participan en una excursión a Luarca y la playa de Las Catedrales dentro del programa contra la soledad no deseada
El plan trata de favorecer la integración social, el apoyo emocional y la participación comunitaria de los vecinos con más de sesenta años
Un total de 113 personas del concejo participaron en una excursión al Parque de la Vida y a la Playa de Las Catedrales organizada dentro del programa municipal Siero Acompaña, impulsado para combatir la soledad no deseada entre las personas mayores.
La actividad contó con la asistencia de la concejala de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes; la de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, y el de Hacienda, Raimundo Díaz.
La excursión forma parte de las acciones que desarrolla el Ayuntamiento a través de Siero Acompaña, iniciativa puesta en marcha en colaboración con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado para favorecer la integración social, el apoyo emocional y la participación comunitaria de las personas mayores del municipio.
El programa está dirigido especialmente a vecinos mayores de 60 años y combina actividades grupales, espacios de encuentro y otras propuestas destinadas a fomentar las relaciones personales y prevenir situaciones de aislamiento. Además, contempla la participación de voluntariado para acompañar a personas que puedan encontrarse en situaciones de soledad.
La salida a Luarca y Ribadeo constituye una de las actividades de convivencia desarrolladas dentro de este proyecto, que busca reforzar los vínculos sociales y promover un envejecimiento activo entre los participantes.
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