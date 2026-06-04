Cinco claves para el gran nudo de Parque Principado: una obra necesaria que afrontará su prueba de fuego en los festivos de grandes afluencias

El enlace Granda Oeste de la autovía Oviedo-Villaviciosa (A-64) ha sido durante el último cuarto de siglo uno de los puntos más conflictivos del tráfico en el concejo de Siero y en el conjunto de la región. Un punto por el que transitan cada día cerca de 50.000 vehículos, vinculado a un gran eje industrial y comercial donde se ubican grandes empresas como la Central Lechera Asturiana o la superficie de Parque Principado, con 9,3 millones de visitantes al año. La reciente apertura de una rotonda en la parte norte del nudo facilita los flujos de circulación para los vehículos, eliminando giros peligrosos y lentos para los conductores. Se trata de una actuación demandada desde hace un cuarto de siglo, cuando se abrió el centro comercial de Paredes, que se ha acometido con fondos propios del Ayuntamiento de Siero en una vía de titularidad estatal. Ofrece el beneficio principal de facilitar la entrada a Parque Principado a los vehículos que circulan por la A-64 en dirección a Oviedo, evitando las caravanas de coches que se formaban a causa de la señal de stop o la maniobra irregular de circular hasta la cercana gasolinera para evitar la consiguiente espera.

La actuación también implica ahora que los conductores que transitan por la autovía hacia Oviedo tengan que extremar la precaución y la atención por la incorporación de los vehículos que acceden a la A-64 desde la nueva raqueta. Esta rotonda hace que sea más ágil la salida hacia la autovía, al no tener los vehículos que efectuar el giro a la izquierda que hacía hasta ahora más escalonado el tráfico de incorporación a la vía de alta capacidad.

Rotonda de la Central Lechera Asturiana

Esta glorieta de reciente construcción se suma a otra situada más al sur, la conocida como rotonda de la Central Lechera Asturiana, donde se sitúa ahora el mayor embudo, pese a constar de tres carriles, porque cuenta con un volumen muy considerable de tráfico. En ella se juntan cinco ramales. En concreto, regula a los vehículos que salen hacia la A-64 en dirección a la Pola, los que utilizan la calzada para ir a Parque Principado, los del Polígono de Natalio y las instalaciones de la ITV, la carretera que va hacia Colloto y un camino a Granda.

El nuevo ramal directo hacia Parque Principado. / P. A.

En este punto, para aliviar la circulación, se ha ejecutado un ramal directo para los vehículos que llegan de Oviedo por la A-64 y se dirigen a Parque Principado. De esta manera, ya no tienen que entrar a la rotonda de la Central Lechera, restando así algo de tráfico.No obstante, los conductores alertan de que la prueba de fuego llegará en las campañas de gran afluencia al centro comercial. De acuerdo con el proyecto, se han dispuesto dos carriles de acceso la rotonda, uno para los que proceden de la autovía desde Oviedo y el otro para los que llegan del otro sentido de la A-64, cuando antes lo hacían todos por el mismo. Los vehículos que acceden a la raqueta desde la autovía A-64 lo hacen ahora por dos carriles. Los que proceden de Oviedo y quieren coger cualquiera salida que no sea la de Parque Principado tienen preferencia para entrar a esa raqueta, con lo que los que vienen desde Pola de Siero se pueden ver obligados a entrar en ella por un carril interior y tener que dar un giro completo para poder salir hacia Parque Principado o el polígono de la ITV.

Las obras recién estrenadas sirven para aliviar los accesos y salidas a un nudo que arrastraba un problema desde hace 25 años, cuando se abrió Parque Principado. La obligación inicial era que los propietarios del centro (que ya ha cambiado de manos) tenían que construir un enlace propio desde la autovía, algo que no se ejecutó y se fue dilatando en el tiempo. Se optó por la solución de utilizar ese nudo ya existente de Granda Oeste para dar cabida a todo el tráfico de entrada al gran centro comercial.

Otras medidas de reordenación de tráfico que se aplicaron hace años

En los últimos veinticinco años ya se aplicaron otras medidas para tratar de aliviar el tráfico. Por ejemplo, el cambio de preferencia entre los vehículos que procedían de la autovía dando prioridad a los que accedían de Oviedo frente a los de Pola de Siero, ya que durante muchos años se formaban grandes atascos, con largas caravanas en plena autovía de coches procedentes de la capital asturiana, con el peligro que conllevaba al quedar parados en la vía de alta capacidad o en los arcenes.

La otra decisión fue la de impedir el giro a la izquierda para coches procedentes de la parte Norte del enlace (donde actualmente se ha construido una rotonda), que querían coger la a-64 hacia Pola de Siero, y que provocaban también caravanas sobre el puente de la autovía. La solución fue obligarles a seguir recto para dar la vuelta completa a la rotonda de la Central Lechera para cambiar el sentido de la marcha, y tomar después ya la incorporación, para no obstaculizar la vía.