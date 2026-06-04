Emprendedores y empresas de Siero se reúnen en el Palacio Marqués de Santa Cruz para intercambiar experiencias
La Cámara de Comercio de Oviedo organizó el evento, una cita en la que se generaron contactos y en la que se crean nuevas oportunidades de colaboración entre compañías
Encuentro de Networking en el Palacio Marqués de Santa Cruz de Pola de Siero. La iniciativa estuvo organizada por la Cámara de Comercio de Oviedo a través de su Antena de Siero y del programa Dinamiza, y reunió a emprendedores y empresas del concejo. El objetivo de este evento es favorecer "el intercambio de experiencias, la generación de contactos y la creación de nuevas oportunidades de colaboración".
Durante la jornada se pudo por ejemplo conocer la experiencia de Judith Naves, fundadora y gerente de Astur Sabor y Catering Judith, reconocida entre los “40 Jóvenes Talentos de la Agroalimentación Española 2025”.
Asimismo, el encuentro sirvió para poner en valor el emprendimiento y la innovación empresarial "como herramientas clave para el desarrollo económico y la dinamización del tejido productivo local".
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