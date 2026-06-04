La exposición sobre los "Pueblos ejemplares" de Asturias del campo de la Iglesia de Valdesoto se prorroga hasta el próximo día 22
La muestra está integrada por una selección de las fotografías y textos más significativos en la historia del galardón
Lucía Rodríguez
El Rey Felipe VI jugando a los bolos en Porrúa (Llanes) o con los pastores de los Picos de Europa, la Reina Letizia charlando con una castañera en Sobrescobio o la Familia Real disfrutando de los Sidros y Comedies. Estas son tan solo algunas de las imágenes que el visitante puede ver en Valdesoto dentro de la exposición sobre el premio "Pueblo ejemplar" de Asturias hasta el próximo 22 de junio, después de que se haya prorrogado el plazo a petición de la asociación vecinal Todos Juntos Podemos.
Bajo el título "36 años de Pueblos Ejemplares de Asturias", la muestra está formada por una selección de las fotografías y textos más significativos en la historia del galardón, así como información de carácter general sobre la Fundación Princesa de Asturias y los actos que se organizan en torno a la ceremonia de entrega de los premios en el Teatro Campoamor de Oviedo.
Las imágenes se sustentan en un total de diez cubos, ubicados en el campo de la Iglesia de San Félix de Valdesoto y en torno al monumento que certifica el premio otorgado a Valdesoto en la última edición de los premios. Todo en un entorno privilegiado, donde la naturaleza característica de la región se convierte en la sala de exposiciones más especial, a la altura de una muestra de estas características.
Reconocimiento
El Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias se creó en 1990 con el objetivo de reconocer "al pueblo, aldea, núcleo de población, espacio paisajístico o grupo humano del Principado de Asturias que haya destacado de modo notable en la defensa y conservación de su entorno natural, ambiental, de su patrimonio histórico, cultural o artístico, en iniciativas de impulso económico y social o en la realización de obras comunales u otras manifestaciones de solidaridad extraordinaria".
Valdesoto es el último "Pueblo ejemplar" de Asturias, distinción que consiguió en la pasada edición de los premios, tras 21 años presentando su candidatura. El jurado que otorgó el galardón destacó de la localidad el "cuidado y la transmisión intergeneracional de tradiciones ancestrales, el fuerte sentido de comunidad y el esfuerzo colectivo, su rico patrimonio histórico, que incluye palacios, ermitas, hórreos y la conservación de la identidad rural".
La exposición que la localidad sierense acoge estos días invita a conocer la historia a través de fotografías, a la vez que rinde homenaje a 36 comunidades y su legado.
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