Rebobina, el festival de tardeo musical y de ocio que estrena Lugones con sonidos de los 80 y 90, paellada y hasta la presencia del popular locutor Fernandisco

Lugones disfrutará como nunca del tardeo este fin de semana. Música, gastronomía y hasta un monólogo estarán en la programación del debut del festival Rebobina. La cita, organizada por la Sociedad de Festejos Santa Isabel, se celebra este sábado 6 y domingo 7 de junio. “Nace con la idea de recuperar un tardeo dedicado a la música de los 80 y 90, reuniendo ambiente, actuaciones, comida y fiesta durante todo el fin de semana”, destacan los organizadores.

La propuesta, que se celebrará en una carpa instalada en la plaza de Europa de Lugones, combina música, comida, actuaciones y ambiente de tardeo. Y busca recuperar con este tipo de eventos ese ambiente de los que disfrutaron de esa época.

Para hacerlo más cercano y real incluso habrá una visita especial, como la del popular locutar musical Fernandisco, conocido en la cadena radiofónica de “Los 40 Principales” en aquella época, y que aún mantiene un espacio cada mañana actualmente en “Los 40 Classic”.

El locutor Fernandisco. / Lne

El programa comenzará el sábado, para el que habrá que adquirir entrada previa, desde las 13.00 horas. Habrá una actuación con dj para amenizar el vermú a las 13.30 horas, una gran paellada a las 15.00 horas, un monólogo a las 17.00 horas, la sesión “Star People by Fernandisco”, acompañados por DJ Frisco y Marcos Peón, con música de los 80 y 90. Y un cierre a partir de las 21.30 horas abierto para todo el público.

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Para el domingo, ya con entrada libre, se ofrecerá una actuación a las 13.30 horas del “Grupo Blister”, una pulpada a las 15.00 horas con música ambiente, y el cierre de la orquesta “Cuarta Calle” a las 18.00 horas “para empezar el primer baile del verano”, destacan los organizadores.