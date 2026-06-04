Rebobina, el festival de tardeo musical y de ocio que estrena Lugones con sonidos de los 80 y 90, paellada y hasta la presencia del popular locutor Fernandisco
El evento está organizado por la Sociedad de Festejos Santa Isabel y combinará actividades gratuitas y de pago este fin de semana
Lugones disfrutará como nunca del tardeo este fin de semana. Música, gastronomía y hasta un monólogo estarán en la programación del debut del festival Rebobina. La cita, organizada por la Sociedad de Festejos Santa Isabel, se celebra este sábado 6 y domingo 7 de junio. “Nace con la idea de recuperar un tardeo dedicado a la música de los 80 y 90, reuniendo ambiente, actuaciones, comida y fiesta durante todo el fin de semana”, destacan los organizadores.
La propuesta, que se celebrará en una carpa instalada en la plaza de Europa de Lugones, combina música, comida, actuaciones y ambiente de tardeo. Y busca recuperar con este tipo de eventos ese ambiente de los que disfrutaron de esa época.
Para hacerlo más cercano y real incluso habrá una visita especial, como la del popular locutar musical Fernandisco, conocido en la cadena radiofónica de “Los 40 Principales” en aquella época, y que aún mantiene un espacio cada mañana actualmente en “Los 40 Classic”.
El programa comenzará el sábado, para el que habrá que adquirir entrada previa, desde las 13.00 horas. Habrá una actuación con dj para amenizar el vermú a las 13.30 horas, una gran paellada a las 15.00 horas, un monólogo a las 17.00 horas, la sesión “Star People by Fernandisco”, acompañados por DJ Frisco y Marcos Peón, con música de los 80 y 90. Y un cierre a partir de las 21.30 horas abierto para todo el público.
Para el domingo, ya con entrada libre, se ofrecerá una actuación a las 13.30 horas del “Grupo Blister”, una pulpada a las 15.00 horas con música ambiente, y el cierre de la orquesta “Cuarta Calle” a las 18.00 horas “para empezar el primer baile del verano”, destacan los organizadores.
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