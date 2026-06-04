Sergio Nosti, nuevo presidente de la Asociación Comercio Local de Siero: "Queremos vincularnos de forma más estrecha con la hostelería para lanzar campañas conjuntas potentes y atractivas"

Sergio Nosti (Aveno, Siero, 1991) es el nuevo presidente de la Asociación Comercio Local de Siero. Lleva casi tres años con su propio negocio, un estudio fotográfico que lleva su nombre en Pola de Siero y con el que ha cumplido su sueño. Ahora tiene el empeño de revitalizar el colectivo con un equipo en el que se integran Isabel Fuente, de M2 Estudio de Interiorismo, Andrea Gómez, de La Butaca Estudio Creativo, e Isabel Fernández, de El Rincón de María, que son quienes le acompañan en la directiva.

-¿Por qué decide dar el paso de asumir la presidencia de la asociación?

-Fue una cuestión de responsabilidad y de compromiso con nuestro pueblo. Se produjo un momento de cambio de junta y nos encontramos en una encrucijada: nadie daba el paso para coger el relevo. La realidad era muy clara, o dábamos un paso al frente nosotros, o la asociación corría un riesgo muy real de desaparecer. Creemos firmemente en el potencial que tiene el comercio de la Pola y no podíamos permitir que los negocios nos quedáramos sin esta red de apoyo.

-¿Cómo se encuentra el colectivo?

-Ahora mismo somos unos 80 socios, que es una base sólida y muy representativa. Nuestro objetivo a corto plazo no es obsesionarnos con alcanzar un número concreto, sino trabajar bien para los que ya estamos. Queremos que la asociación sea útil, cercana y dinámica. Si logramos transmitir esa ilusión y demostramos que unidos hacemos cosas interesantes por el pueblo, el número de asociados crecerá de forma natural porque los demás negocios querrán sumarse a esa inercia positiva.

-¿Qué momento vive el comercio local de Siero y cómo puede destacar en tiempos de globalización, digitalización y auge de la venta online?

-Estamos en un momento de adaptación. Es evidente que la venta online y la digitalización han cambiado las reglas del juego, pero nosotros jugamos en otra liga. ¿Cómo captamos al cliente? Con aquello que internet nunca podrá ofrecer: el trato humano, el asesoramiento personalizado, la confianza y la experiencia de salir a pasear por tu pueblo y que te llamen por tu nombre. La clave está en cuidar mucho la imagen de nuestros locales, ofrecer calidad y recordar a los vecinos que comprar aquí es lo que mantiene vivas y seguras nuestras calles.

-¿Tienen en mente alguna medida para potenciar el comercio de proximidad?

-Nuestra intención es escuchar mucho a los socios en estas primeras semanas. Mantendremos las campañas que sabemos que funcionan y que la gente espera, pero queremos aportar frescura, cuidando mucho la imagen y la comunicación. Además, tenemos un objetivo muy claro: queremos vincularnos de forma más estrecha con la hostelería local.

-¿De qué manera?

-Creemos que comercio y hostelería van de la mano. Si unimos fuerzas, podremos diseñar y lanzar campañas conjuntas mucho más potentes y atractivas. Al final, se trata de ofrecer una experiencia completa para que el cliente venga a la Pola a pasear, compre en nuestras tiendas y se quede a disfrutar de nuestra gastronomía.

-Se reunieron recientemente con el alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”. ¿Qué le piden al Ayuntamiento?

-La reunión fue muy positiva. Nos ofreció su ayuda y disposición, y eso es algo muy bonito y de agradecer, porque creemos sinceramente que trabajando juntos, sumando fuerzas entre todos, podemos hacer que la Pola sonría. Lo que le pedimos es precisamente mantener esa línea de colaboración fluida. Nosotros estamos a pie de calle, en nuestros negocios, y escuchamos a diario a los vecinos y a los clientes. Queremos ser ese puente para transmitir ideas y seguir mejorando el pueblo.

-Se va a estrenar próximamente un nuevo modelo de zona azul, con una primera media hora gratuita. ¿Qué impacto tiene en los comercios?

-Creemos que las cosas se están intentando hacer bien y valoramos que se busquen alternativas para facilitar el aparcamiento y la rotación. Vamos a darle un voto de confianza al nuevo modelo. Iremos observando el impacto real que tiene y, si vemos que hay aspectos que no terminan de funcionar o que se pueden afinar, pediremos otra reunión y les trasladaremos la opinión de la calle para buscar soluciones de forma conjunta.

-Desde Siero se lanzaron el pasado año unos bonos de consumo, que complementaban a los que impulsaba del Principado. ¿Qué balance hacen?

-Funcionan muy bien. Hacemos un balance muy positivo porque es una inyección real y directa que anima a la gente a consumir en nuestras tiendas. Todo lo que sea facilitar las compras y recordar a los vecinos que estamos aquí, ofreciendo productos y servicios de calidad, siempre será una iniciativa que desde la asociación vamos a aplaudir.

-Hay polémica por la ampliación de Parque Principado y la futura implantación de Costco en Siero. La Unión de Comerciantes de Asturias se ha mostrado muy crítica y, en este último caso, ha recurrido a tribunales.

-Desde la asociación preferimos mantenernos al margen de ese tipo de debates o de medidas legales. Creemos que, al final, hay espacio para todos y podemos convivir perfectamente. Las grandes áreas ofrecen un modelo, pero nosotros no gastamos nuestra energía en mirar lo que hacen los demás, sino en potenciar lo nuestro. Nuestro enfoque es cien por ciento positivo: centrarnos en hacer bien nuestro trabajo y en demostrar cada día el valor incalculable que tiene el comercio de proximidad.

-Se han quedado prácticamente vacías las calles peatonales de Siero de comercios, por jubilaciones y cambios de ubicación, muchos en busca de alquileres más baratos. ¿Se puede volver a recuperar la zona que tuvo tanta vida comercial en el pasado?

-Las jubilaciones son ley de vida, pero es cierto que el tema de los alquileres es preocupante. Como asociación, poco podemos hacer en un mercado libre, pero a nivel personal lo tengo muy claro: si yo fuera propietario de un bajo comercial, preferiría bajarle el precio y dar oportunidades reales a la gente para emprender y crecer, antes que tenerlo cerrado, con un alquiler altísimo que nadie puede permitirse y que solo me generaría gastos. Ojalá haya esa sensibilidad, porque dando facilidades es como conseguiremos que esas calles recuperen la vida que tenían.

-¿Corre el riesgo Pola de Siero de convertirse en ciudad dormitorio, sin comercios en el futuro?

-Para nada, no lo veo así. Tenemos muchos comercios consolidados y, de hecho, se nota que la gente se sigue animando a abrir cosas nuevas. No nos vamos a engañar, ser autónomo hoy en día es una locura y muchas veces sentimos que vamos asfixiados con tanto frente abierto, pero si trabajas con ilusión y haces las cosas bien para la Pola, se puede vivir bien. Hay futuro y hay ganas.

-¿Por qué diría que hay que comprar en el comercio local?

-Detrás de cada escaparate hay mucho esfuerzo y queremos que sigan apostando por nosotros. Al final, lo que da sentido a nuestros negocios es precisamente lo que una pantalla jamás te va a dar: el trato humano, la cercanía, esa sensibilidad a la hora de atender y sentirnos como en familia. Nosotros trabajamos para hacer que la Pola sonría, y cuando los vecinos entran por nuestras puertas, nos ayudan a conseguirlo.