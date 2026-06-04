Siero inicia por Fuentespino y La Fresneda la instalación de paneles solares de autoconsumo en los depósitos de agua del concejo

El Ayuntamiento de Siero inicia por el depósito de agua de Cotorbán, en Fuentespino, y el de La Fresneda la instalación de paneles fotovoltaicos en este tipo de instalaciones municipales. Ambas actuaciones suman una inversión de 315.000 euros y se incriben en el programa de digitalización y la mejora de la eficiencia energética del ciclo del agua en el concejo.

El alcalde, Ángel García, y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Pergentino Martínez, visitaron este jueves el depósito de Cotorbán con motivo del inicio de las obras de instalación de los paneles. Se trata de un equipamiento que cuenta con una capacidad de 12.500 metros cúbicos, divididos en dos vasos de 40 por 30 metros cada uno y una lámina de agua de 5,2 metros de altura. Fue construido al noroeste del área industrial de Bobes para abastecer al polígono, además de reforzar el suministro de varias parroquias de la zona. El depósito lo hizo la Sociedad de Gestión y Promoción del Suelo de Asturias (Sogepsa) dentro de los compromisos derivados de la construcción de la superficie industrial y, posteriormente, lo cedió al Ayuntamiento de Siero, su actual titular.

Inversión global

"Las actuaciones que se lleven a cabo en los depósitos municipales están enmarcadas dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). Se trata de una inversión de más de dos millones de euros en digitalización del ciclo de agua y eficiencia energética, que incluye también la implantación de los contadores digitales.

Siero ejecuta seis actuaciones dentro del proyecto aprobado, con una inversión total de 2,1 millones de euros. De ellos, 1.526.599 euros corresponden a la subvención y 596.347 euros son de aportación municipal. "Estamos realizando una importante inversión en agua y saneamiento, al margen de las grandes obras que puedan desarrollarse en el futuro dentro de la concesión del servicio. El resto de las actuaciones del PERTE están muy avanzadas y esperamos poder cumplir los plazos previstos para el conjunto del proyecto", indicó García.

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La actuación en Cotorbán consiste en la instalación de una planta fotovoltaica de autoconsumo sobre la cubierta del depósito. La infraestructura estará formada por doscientos paneles solares destinados a abastecer parte del consumo eléctrico de la instalación. El sistema permitirá además compensar los excedentes de energía generados, favoreciendo una gestión más eficiente y sostenible de la infraestructura hidráulica.