El alcalde de Siero recibe a los jugadores cadetes de fútbol sala que disputarán el Campeonato de España de Clubes

El equipo cadete de la Escuela de Fútbol Sala de Siero afronta este fin de semana un importante reto deportivo tras su participación en la Primera Fase del Campeonato de España de Clubes de fútbol sala, una cita que puede convertirse en histórica para la entidad.

Con motivo de su inminente debut en la competición nacional, el alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”, recibió al equipo en la Casa Consistorial para trasladarles su apoyo y desearles suerte antes de los partidos. Durante el encuentro, el regidor animó a jugadores y cuerpo técnico a disfrutar de la experiencia y a representar al concejo con orgullo.

El conjunto sierense llega a esta fase tras proclamarse el pasado mes de abril campeón de su liga autonómica, un logro que le ha permitido acceder a esta competición nacional. En esta primera ronda se medirá al CDE El Valle (Madrid), al Sala 10 Zaragoza (Aragón) y al Valladolid Sport Sala (Castilla y León).

Los equipos que se proclamen campeones de grupo lograrán el pase a la Final Four, que se disputará en Madrid los días 20 y 21 de junio.

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En caso de avanzar en la competición, el cadete del EFS Siero podría convertirse en el primer equipo del club en competir a nivel nacional en su categoría, un hito de gran relevancia para la Escuela de Fútbol Sala de Siero y para el deporte base del concejo.