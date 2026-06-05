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Luz verde al inicio de las obras de la avenida de Gijón, en la Pola: 805.000 euros de coste y ocho meses de trabajos

La actuación mejorará uno de los principales accesos a la capital sierense y se pondrá en marcha este mes

Por la izquierda, Ángel García y el teniente de alcalde, Javier Rodríguez.

Por la izquierda, Ángel García y el teniente de alcalde, Javier Rodríguez. / A. S.

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La Junta de Gobierno de Siero dio este viernes luz verde a la adjudicación de las obras de reurbanización de la avenida de Gijón, una actuación que permitirá renovar uno de los principales accesos a la Pola y que cuenta con una inversión de 805.000 euros, según indicaron el alcalde, Ángel García, y el edil de Urbanismo, Javier Rodríguez, tras la reunión del órgano municipal. Los trabajos, que podrían comenzar este mismo mes, tendrán un plazo de ejecución de ocho meses.

La actuación afectará a un tramo de unos 300 metros entre las calles Acebo y Río Deva, en la entrada a la capital sierense desde la carretera AS-377. El objetivo es modernizar un entorno que presenta problemas de accesibilidad y una imagen urbana deteriorada.

El proyecto contempla la renovación integral de aceras y pavimentos, la sustitución de las redes de abastecimiento, saneamiento y drenaje, la modernización del alumbrado público mediante luminarias LED de bajo consumo y la instalación de nuevo mobiliario urbano y arbolado. También se soterrará una batería de contenedores.

Uno de los aspectos más destacados será la reordenación del espacio viario y del estacionamiento. La avenida presenta actualmente tramos con aceras estrechas o inexistentes y zonas de aparcamiento desorganizadas. La intervención permitirá completar el itinerario peatonal y mejorar la seguridad y accesibilidad de la vía.

Para hacer posible esta ampliación, el Ayuntamiento adquirió y derribó previamente una nave que impedía completar la acera, una actuación que eliminó uno de los principales obstáculos para culminar la urbanización de este acceso a La Pola.

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La reurbanización de la avenida de Gijón se suma a otras actuaciones impulsadas por el Consistorio para mejorar los accesos a la capital sierense. Entre ellas figuran las intervenciones realizadas en el entorno de la rotonda de Ullaga y las previstas en la zona de El Bayu a través del convenio con ADIF para la supresión del paso a nivel. El siguiente objetivo municipal será la remodelación del acceso por la N-634, en las inmediaciones del mercado de ganados.

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