El vicepresidente del Real Oviedo Manuel Paredes, pregonero en La Fresneda: "Este lugar tiene algo especial, buena gente que hace pueblo"

Manuel Paredes, vicepresidente del Real Oviedo, fue el encargado de dar el pregón de las fiestas del Corpus de La Fresneda (Siero), que tuvo lugar este jueves, dando así el pistoletazo de salida a cuatro días de celebraciones. El ovetense, residente en la urbanización sierense desde hace ya varios años, señaló que "tomar la decisión de mudarnos aquí fue una de las mejores decisiones que mi familia y yo hemos tomado en la vida". Para él, "La Fresneda es calma, tranquilidad. Vives alejado de los ruidos, del tráfico, sin contaminación. Es un seguro de salud para todos y para todas". Destacó, además, que "aquí las familias se sienten seguras. Cada día hay más niños y jóvenes por las calles, lo que demuestra que la vida en la calle aún perdura, por lo menos aquí, lo que supone un plus de convivencia muy importante".

"Aquí no se construyó solamente una urbanización, se construyó una comunidad", incidió. "Un lugar donde todos nos saludamos, nos preocupamos por el vecino, compartimos alegrías y dificultades y donde, cuando alguien necesita ayuda, siempre aparece alguien dispuesto a echar una mano".

Paredes definió La Fresneda como un espacio del que "miles de personas han decidido hacer el lugar donde vivir, crecer, enamorarse, criar a sus hijos y escribir su historia. Y no es casualidad". Y es que, aseguró, "quien llega a La Fresneda descubre algo especial. Descubre gente. Buena gente que hace pueblo".

Celebración de aniversarios

Antes de iniciar el pregón, el vicepresidente del Real Oviedo se mostró agradecido por la oportunidad de darlo y, como símbolo de ello, quiso hacer dos obsequios a los miembros de la Asociación de Vecinos. En primer lugar, "porque este año es el centenario del Real Oviedo, pero también es el 40 aniversario de la Fresneda". Entregó a la presidenta del colectivo, Sara Orille, y al tesorero, Antonio Fueyo, una bufanda del club y una camiseta oficial del centenario con una infografía rememorando las cuatro décadas de la urbanización.

Por la izquierda, Antonio Fueyo, Sara Orille y Manuel Paredes, con uno de los obsequios. / L. R.

Por último, el pregonero quiso tener un recuerdo especial para "aquellos que lucharon porque La Fresneda llegue a ser lo que es hoy y por los que ya no están con nosotros" y animó a los presentes a disfrutar de las celebraciones porque "las fiestas pasan, pero los recuerdos permanecen".

Sara Orille, que fue la encargada de introducir al pregonero, apuntó que para la nueva directiva, estas serán las primeras fiestas, y "aunque le hemos metido mucha dedicación y muchas horas, también estamos ciertamente nerviosos por el resultado"." Esperamos de todo corazón que las disfrutéis", concluyó.

El acto, que se desarrolló en esta ocasión en la carpa de las fiestas, en lugar de en el centro cultural como venía siendo habitual, asistieron el alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de la Plataforma Vecinal de La Fresneda (PVF), Alejandra Cuadriello.

Por la izquierda, Alejandra Cuadriello, Sara Orile, Ángel García y Manuel Paredes. / L. R.

Programación para no perderse nada

Las celebraciones arrancaron el miércoles con un concierto de Ochote Asturias y Ochote Cantos del Fontán en el centro cultural de la urbanización. "Tuvo una gran asistencia de público y salimos gratamente sorprendidos", aseguró la presidenta de la Asociación de Vecinos. Las fiestas se prolongarán hasta el domingo, día 8, jornada en la que se clausurarán con el tradicional reparto del bollo entre los socios y la comida popular.

Este viernes, el Mago Xuso actuará a las 18.00 horas en el centro cultural y, entre las 17.00 y las 20.00 horas habrá clases de skate en el skate park de la urbanización. La programación infantil se completa con juegos clásicos, pintacaras y minidisco a las 13.00, 16.30 y 17.00 horas, respectivamente, el sábado. Mientras que el domingo, los más pequeños tendrán la oportunidad de disfrutar de un taller de camisetas a las 15.30 horas y la Holy Party a partir de las cinco de la tarde.

El sábado las celebraciones comenzarán con la sesión vermú y el Concurso de Tortillas, que se desarrollará entre las 12.30 y las 14.00 horas. Durante la tarde habrá varias actuaciones musicales, mientras que la nota musical nocturna correrá a cargo de la Orquesta Nueva Banda.

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Además del reparto del y la comida vecinal, el domingo se celebrará también la eucaristía y la jornada estará amenizada por un desfile de la Bandina Les Campes por las calles de la urbanización, además de una muestra de bailes regionales en la carpa de la fiesta.