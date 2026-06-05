Siero da licencia a dos plantas de baterías en un terreno industrial de Argüelles, las primeras del concejo, y espera autorizar otra más la semana que viene

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Siero aprobó este viernes las dos primeras licencias para la instalación de parques de baterías de almacenamiento energético en el concejo, concretamente en Argüelles, y ultima el permiso para una más en ese mismo emplazamiento. Los proyectos que ya tienen luz verde, de nueve y doce megavatios de potencia, respectivamente, suponen una inversión conjunta cercana a los 15 millones de euros y sus promotores podrán comenzar las obras de manera inmediata al disponer ya de todas las autorizaciones preceptivas. El anuncio fue realizado por el alcalde, Ángel García ("Cepi"), quien explicó que ambas instalaciones se ubicarán en suelo industrial y a menos de cinco kilómetros del punto de conexión a la red eléctrica, siguiendo los criterios recogidos en el borrador de directrices que prepara el Principado para este tipo de equipamientos.

"Son unas instalaciones que ya llevaban mucho tiempo tramitándose y que cuentan con todas las autorizaciones que se requieren, incluida la tramitación medioambiental y la de Industria", señaló el regidor, quien avanzó que la iniciativa lleva aparejada como actuación complementaria una urbanización para mejorar los accesos y ordenar las parcelas, anexas a la planta de prefabricados de hormigón Juan Roces. En concreto, está prevista la construcción de una rotonda desde la N-634.

Derechos

García incidió en que la concesión de las licencias responde a un procedimiento reglado. "Como Ayuntamiento lo que hemos hecho es conceder una licencia a la que los solicitantes tienen derecho, cumpliendo con toda la normativa y con todas las leyes existentes que regulan este tipo de equipamientos", afirmó. También recordó que los proyectos cuentan con informes favorables de los organismos competentes en materia de medio ambiente e industria. El regidor reconoció la inquietud manifestada por parte de algunos vecinos ante la implantación de estas infraestructuras, aunque expresó su confianza en que las dudas desaparezcan una vez entren en funcionamiento. "Entendemos el malestar de los vecinos, pero esperamos que una vez que estén hechas se pueda comprobar que no hay ese perjuicio que se cree que se puede generar, ni de ruido ni de nada", indicó. "Esperamos que sean totalmente inocuas y que no molesten a los vecinos, que puedan ver que no era tan malo como pensaban, ni muchísimo menos", añadió "Cepi", sobre unos parques de baterías cuya instalación ha sido recurrida por los vecinos.

El Alcalde defendió la necesidad de este tipo de equipamientos para el sistema eléctrico. "Lo que buscan estas instalaciones es que cuando generamos energía limpia fotovoltaica o eólica podamos tener dónde almacenarla para, en los momentos en los que no se genera, poder tirar de ella", indicó. "Desde el punto de vista del interés general y del futuro de Asturias y de España, creo que es algo muy positivo y muy necesario", añadió García, quien recordó además que tanto la Unión Europea como el Gobierno de España están impulsando y subvencionando este tipo de instalaciones para favorecer la implantación de energías renovables y disponer de una energía "limpia y barata".

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Además de las dos licencias aprobadas este viernes, el regidor avanzó que existe un tercer proyecto independiente de baterías de doce megavatios en la misma zona industrial, cuya autorización podría recibir luz verde la próxima semana una vez completada la documentación requerida. De confirmarse, la potencia total autorizada en este enclave de Argüelles alcanzaría los 33 megavatios.