El Corpus de La Fresneda, gastronómico y musical: este domingo tendrá lugar el día grande

La Fresneda celebra el Corpus a mantel puesto. La fiesta tuvo este sábado como protagonista a la tortilla, un plato que tradicionalmente se lleva a las romerías y con el que los organizadores de los festejos quisieron animar a los vecinos a involucrarse en los eventos de estos días. Para ello convocaron un concurso en el que, tras las deliberaciones del jurado, resultaron ganadoras María José Gómez Pardo, que obtuvo el primer premio, y María Luisa Muñiz González, segunda clasificada.

Las fiestas del Corpus son amplias y cuentan con un programa variado, que continúa este sábado con una sesión de tardeo con las actuaciones de Lydia, Luz de Gas y Pequeño Club Imposible. Ya por la noche, la verbena estaráo protagonizada por la Orquesta Nueva Banda, que pondrá música al baile hasta la llegada de la sesión del DJ Chiky, encargada de cerrar la jornada.

Bailes y pasacalles

Las celebraciones concluyen este domingo con el día grande, que comenzará con un pasacalles a cargo de la Bandina de Les Campes para llamar a todos los vecinos a unirse a los fastos. A las 13.00 horas se celebrará la misa solemne del Corpus, seguida de una exhibición de bailes regionales.

Media hora más tarde, a las 13.30 horas, tendrá lugar el tradicional reparto del bollo y la sidra para los socios de la fiesta, seguido de la multitudinaria comida en la carpa y acompañado por la actuación musical de La Chica Almodóvar.

Noticias relacionadas

Ya por la tarde, el programa incluye el concierto de Charly Teibol, previsto para las 15.30 horas, y la actuación de Pájaros en la Cabeza a las 17.30 horas. Como colofón a la jornada, los más pequeños podrán disfrutar de una Holi Party infantil, una de las actividades más esperadas del programa.