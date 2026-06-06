Siero bate sus récords de inversión y suma 22,9 millones en obras en marcha, la cifra más alta de su historia: el nuevo parque de la Pola y el bulevar de Lugones son las más costosas
El alcalde, Ángel García, destaca que las 24 actuaciones en ejecución o a punto de empezar "suponen un gasto por vecino de 424 euros, con deuda cero"
El Ayuntamiento de Siero tiene actualmente en ejecución o ya adjudicadas y pendientes de inicio 24 actuaciones que suman una inversión de 22,9 millones de euros, cifra que el alcalde, Ángel García "Cepi", valoró este sábado como el mayor volumen inversor movilizado por el Consistorio. El balance presentado por el regidor, junto a los ediles Eva Iglesias y Jesús Abad refleja una inversión equivalente a 424 euros por habitante y repartida por todo el municipio a través de proyectos de urbanización, movilidad, saneamiento, abastecimiento de agua, eficiencia energética y mejora de espacios públicos.
El Alcalde incidió en que este esfuerzo inversor se suma al mantenimiento ordinario de los servicios municipales, que absorben una parte importante de los recursos del Ayuntamiento, desde el abastecimiento de agua y la recogida de residuos hasta la conservación de calles, caminos y zonas verdes.
Las tres actuaciones de mayor volumen económico superan en total los quince millones de euros. Encabeza el listado el parque de La Reconquista de la Pola y su aparcamiento subterráneo, con una inversión de 5,85 millones de euros y actualmente en ejecución. Le siguen la línea de ayudas para la rehabilitación de fachadas, dotada con 4,74 millones de fondos municipales, y la cuarta fase del bulevar de Lugones, con otros 4,64 millones, ambas también en marcha.
Entre las actuaciones de mayor entidad figuran también el saneamiento y abastecimiento de agua en Ordoño y La Belga, presupuestado en 1,49 millones de euros; el saneamiento del área industrial El Berrón Oeste, con 917.895 euros, y la reurbanización de la avenida de Gijón de la Pola, adjudicada recientemente y pendiente de inicio, con una inversión cercana a los 900.000 euros.
Movilidad urbana
La mejora de la movilidad urbana concentra varios proyectos. Además de la actuación en la avenida de Gijón, figuran en este capítulo la urbanización de la calle Capitán Gutiérrez Mellado de la Pola, con 769.524 euros, y la construcción de la nueva glorieta de El Berrón, en el cruce de la carretera N-634 con la AS-376 y que está presupuestada en 709.332 euros.
Entre las actuaciones vinculadas a equipamientos y espacios públicos se cuentan la ampliación del área de juegos infantiles de La Fresneda, con una inversión de 398.181 euros, y la reurbanización del entorno de la antigua Casa de Cultura de Lugones, presupuestada en 325.320 euros.
El agua y la eficiencia energética constituyen otro de los grandes capítulos inversores. Se cuentan en él las instalaciones fotovoltaicas de los depósitos de agua de Cotorbán y La Fresneda, con 314.573 euros; la renovación de la red de abastecimiento de Corripos y Pando, con 184.712 euros, y la digitalización de captaciones de agua, con otros 178.815 euros. A ello se suman proyectos de control de depósitos y de los aliviaderos de la red.
Diferentes núcleos
También figuran actuaciones repartidas por distintos núcleos del concejo, como la renovación del camino de Vió a Picalloreu, en Anes; la renovación del área infantil de La Pedrera, en Lieres; la instalación de contenedores soterrados de reciclaje; mejoras en centros educativos; reparaciones de aceras; un nuevo aparcamiento junto al campo de fútbol de Lieres; la reparación de muros en la calle Alcalde Parrondo de la Pola, y la renovación del alumbrado público en Meres.
"Cepi" destacó que a estas actuaciones se sumarán a lo largo del ejercicio nuevos proyectos actualmente en tramitación, entre ellos varias obras de saneamiento cuya ejecución requiere completar previamente los correspondientes procedimientos expropiatorios.
Durante la comparecencia, García subrayó que desde su llegada a la Alcaldía, en 2015, el Ayuntamiento ha ejecutado más de 145 millones de euros de inversión distribuidos en más de 1.300 actuaciones por todo el concejo.
El regidor defendió que ese esfuerzo inversor ha permitido "transformar y seguir transformando Siero" y destacó que el Ayuntamiento mantiene desde hace más de una década un elevado ritmo de inversiones. "No es que un año hagamos mucho y al siguiente no hagamos nada", señaló García, quien subrayó además que ese nivel de ejecución se ha compatibilizado con una situación de deuda cero en las arcas municipales.
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