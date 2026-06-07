Lugones, una alfombra de color: así ha festejado el Corpus la parroquia sierense
Los niños de Primera Comunión abrieron la procesión, con homenaje a la visita del Papa
Mientras el Papa León XIV oficiaba la multitudinaria misa del Copus en Madrid, en Lugones no se quedaban atrás, homenaje a la visita del Pontífice incluida. La parroquia de San Félix volvió a quedar adornada este domingo por un mar de flores y arenas de colores, dando forma a llamativas alfombras de 20 metros de longitud que dejaron a más de uno boquiabierto.
El gran tapiz lleva más de un mes en elaboración, pero el arreón final tuvo lugar en la madrugada de ayer. Las floristas de la parroquia trabajaron durante toda la noche, y hasta las ocho de la mañana, para dejarlo todo listo antes de la misa solemne. Un trabajo duro pero que, una vez finalizado, “merece la pena”, convenían satisfechas con su labor.
La lluvia que amenazó en los días previos dio finalmente una tregua y permitió que las alfombras pudieran lucir en su totalidad, algo que las organizadoras recibieron con especial alivio tras muchas horas de labor en las que se emplearon flores frescas, arena y piedras de colores para completar los diseños. “Estamos muy agradecidas por el buen tiempo, porque después de quedarnos toda la noche trabajando era importante que se pudiera ver bien”, señalaban al término de la instalación.
El trabajo, coordinado por un grupo de 16 feligresas, incluyó una recreación especialmente comentada este año: el logotipo de la visita del Papa León XIV a España, con etapas en Madrid, Barcelona y Canarias. El guiño coincidió en el tiempo con la misa del Corpus que el propio Pontífice oficiaba en Madrid, lo que añadió un elemento simbólico a la celebración en Lugones. “Está precioso, precioso; llama la atención”, comentaba a la salida de misa una de las parroquianas, dirigiéndose a Nides Berdasco, una de las floristas organizadoras y veteranas en esta labor.
El conjunto de alfombras, instaladas en el entorno de la iglesia de San Félix de Lugones, reunió motivos religiosos, figuras simbólicas y elementos decorativos elaborados con técnicas tradicionales, y sobre ellas pasaron una veintena de niños que han hecho la Primera Comunión con sus mejores galas y arrojando pétalos a su paso. Una tradición que además ha encontrado relevo en varias niñas, encargadas de dar forma a otra alfombra que ya se estrenó el jueves. Y que cada año convierte a la localidad en un mar de colores, gracias a la maña de un puñado de voluntarias a las que, como señalan las feligresas, “bien está reconocérselo”.
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