Los pensionistas de Valdesoto homenajean en su comida anual a los socios que cumplen ochenta años de edad en este 2026
El evento se celebró en el Restaurante La Campana (Pruvia) con la asistencia del alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”, y la concejala de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes.
Valdesoto rindió homenaje este domingo a los socios de la Asociación de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados que este 2026 cumplen 80 años, en el transcurso de la celebración del Día del Socio. El reconocimiento tuvo lugar durante una comida de confraternización celebrada en el restaurante La Campana, en Pruvia, a la que asistieron el alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”, y la concejala de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes.
La asociación distinguió este año a ocho socios que alcanzan los 80 años de edad, aunque finalmente cinco pudieron asistir al acto y recibir el homenaje de sus vecinos. Los homenajeados presentes fueron María Josefa Acebal Díaz, Pilar Coviella Valdés, María Manuela Irazusta González, María del Carmen Díaz Fuego y María Agustina López del Campo.
Durante la jornada, los asistentes compartieron una comida y un encuentro de convivencia en una de las citas más destacadas del calendario anual de la entidad. El acto sirvió para reconocer la trayectoria de los homenajeados y agradecer su contribución a la vida social de la parroquia.
Tanto el alcalde como la concejala acompañaron a los socios durante la celebración y participaron en el reconocimiento a los homenajeados, que recibieron el cariño y el aplauso de sus compañeros y vecinos.
El Día del Socio constituye cada año uno de los principales encuentros de la asociación, reuniendo a decenas de personas en una jornada marcada por la convivencia y el reconocimiento a quienes forman parte de la historia reciente de Valdesoto.
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