El polígono de Bobes pisa el acelerador a la espera de Costco

Bobes acelera. El polígono industrial de Siero suma ya quince proyectos empresariales entre iniciativas ya operativas, obras en ejecución e inversiones en distintas fases de tramitación. En conjunto, las empresas ya instaladas o con implantaciones comprometidas superan los 350.000 metros cuadrados de superficie ocupada o reservada, dentro de un recinto que supera el millón de metros cuadrados de extensión y que se ha convertido en uno de los principales focos de desarrollo económico del centro de Asturias.

La fotografía actual del polígono poco tiene que ver con la de hace apenas unos años. Allí donde durante mucho tiempo predominaban las parcelas vacías y las dudas sobre la capacidad real de Bobes para atraer inversión, hoy conviven o se preparan para ello grandes plataformas logísticas, centros de distribución de alimentos, instalaciones energéticas, concesionarios de vehículos industriales y estaciones de servicio. Además, varias parcelas continúan pendientes de desarrollo, lo que permite anticipar que el crecimiento todavía está lejos de agotarse.

El cambio comenzó a hacerse visible con la llegada de las grandes inversiones. Alimerka se convirtió en diciembre de 2022 en la primera empresa importante en entrar en funcionamiento en el polígono con la apertura de su almacén frigorífico. La instalación cuenta con una superficie construida de 5.744 metros cuadrados sobre una parcela de 10.028 metros cuadrados y sirve de apoyo a la red logística de la compañía asturiana de distribución.

En septiembre de 2024 abrió sus puertas la gran plataforma logística de Amazon, llamada a convertirse en el principal tractor del desarrollo empresarial de Bobes. La multinacional ocupó alrededor de 200.000 metros cuadrados para levantar un complejo que supuso una inversión cercana a los cien millones de euros. Su implantación marcó un antes y un después para el recinto y situó definitivamente al polígono sierense en el circuito de las grandes inversiones empresariales.

En la consolidación del polígono también ha tenido que ver la apertura de las nuevas instalaciones de Volvo Trucks Asturias, promovidas por el grupo Pérez Rumbao. La actuación supuso una inversión cercana a los 4,5 millones de euros. El complejo alberga espacios para venta, mantenimiento y reparación de vehículos industriales y nació con la previsión de incrementar progresivamente el empleo asociado a esta actividad.

Junto a estas grandes implantaciones fueron llegando otras iniciativas que contribuyeron a dotar de actividad permanente al recinto. Es el caso de las estaciones de servicio de Cepsa y Ballenoil. También desarrolla su actividad en el complejo Productos de Limpieza Los Ángeles, una de las empresas que ya operaban en el entorno antes de la llegada de los grandes proyectos.

Gran actividad

El polígono vive en estos momentos un periodo de gran actividad. Varios proyectos avanzan simultáneamente sobre el terreno. Uno de ellos es la promovido por Asturviesca. La constructora ovetense tiene prácticamente finalizada una nave industrial levantada sobre una parcela de unos 3.000 metros cuadrados. El edificio albergará almacén, maquinaria, vestuarios y oficinas. La inversión ronda el millón de euros, si se suma el coste de la construcción y la adquisición del suelo.

No muy lejos se está levantando la nave de Bexie Group, una empresa fundada a finales de 2023 y especializada en baterías para almacenamiento energético, cargadores para vehículos eléctricos e instalaciones vinculadas al aprovechamiento de energía solar. La compañía obtuvo licencia municipal para construir una edificación destinada a sistemas integrados de autoconsumo solar fotovoltaico y oficinas en la parcela 59 del polígono. Además, Bobes albergará las oficinas centrales de la firma, espacios de almacenamiento y un laboratorio de investigación y desarrollo para la mejora de sus equipos tecnológicos.

Otra de las actuaciones más relevantes actualmente en ejecución es la de EDP Energía. La compañía impulsa un proyecto logístico y de almacenamiento sobre las parcelas 20 y 21 del polígono, que suman una superficie de casi 11.000 metros cuadrados. La inversión supera los 7,5 millones de euros y consiste en una gran nave industrial con espacios destinados a almacenamiento, oficinas, vestuarios y formación. Las excavaciones ya han comenzado y la actuación figura entre las de mayor volumen económico actualmente en marcha en el recinto.

A esta nueva oleada de inversiones se ha incorporado recientemente Electroastur. La empresa asturiana, especializada en automatización y electricidad industrial y con más de medio siglo de trayectoria, ha anunciado la construcción de una nueva sede en Bobes con una inversión cercana a los dos millones de euros. El proyecto permitirá trasladar toda la actividad que actualmente desarrolla en Meres y ampliar sus instalaciones. La compañía cuenta con una plantilla de 42 trabajadores y prevé iniciar las obras entre septiembre y octubre.

La diversidad de las empresas implantadas refleja también la evolución experimentada por el polígono. Bobes no es únicamente un espacio vinculado a la logística. Junto a Amazon y Alimerka hay actividades relacionadas con el transporte pesado, la construcción, la maquinaria industrial, la energía, el almacenamiento energético, la electricidad industrial y los servicios auxiliares para empresas. Esa variedad sectorial constituye uno de los rasgos más destacados del desarrollo alcanzado hasta ahora.

Entre los proyectos comprometidos destaca igualmente la implantación de Finanzauto Caterpillar, la firma especializada en maquinaria y equipos industriales, así como PK0 y otras iniciativas empresariales que continúan avanzando en diferentes fases de desarrollo. A ello se suma una nueva actuación pendiente de materializarse en la parcela 64-B, de menor impacto que las anteriores, pero reflejo también de que el interés empresarial por instalarse en el polígono de Bobes continúa creciendo.

Inversión

La gran operación pendiente en el complejo sigue siendo Costco. La multinacional estadounidense proyecta una inversión de entre 45 y 50 millones de euros sobre una parcela de 54.586 metros cuadrados. El complejo prevé generar inicialmente unos 200 empleos directos y alcanzar posteriormente alrededor de 260 puestos de trabajo, además de unos 700 empleos indirectos. El proyecto contempla también más de 800 plazas de aparcamiento y una estación de servicio propia. Su desarrollo supondría una de las mayores inversiones privadas ejecutadas hasta la fecha en el polígono sierense.

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La suma de todas estas actuaciones permite entender el cambio de dimensión experimentado por Bobes. Lo que durante años fue un desarrollo industrial asociado a retrasos, dificultades de comercialización y dudas sobre su viabilidad concentra hoy quince proyectos empresariales entre actividades operativas, obras en marcha e inversiones comprometidas. Más de 350.000 metros cuadrados ya ocupados o reservados evidencian el acelerón registrado en los últimos años y confirman al recinto como uno de los grandes polos de crecimiento económico del centro de Asturias.