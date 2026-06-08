El Concurso de pintura rápida al aire libre de Lugones ya tiene ganador: La Ería es la protagonista del cuadro

El artista Alipio Ruano González ha resultado ganador del XII Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre de Lugones, celebrado este sábado, tras imponerse al resto de participantes con su obra "La Ería", un óleo sobre lienzo de 90 x 80 centímetros que convenció al jurado por su calidad técnica y su interpretación del entorno. Este primer premio está dotado con 2.000 euros.

La cita reunió a un total de veintidós obras, de las cuales finalmente veinte fueron evaluadas por el jurado tras la presentación de los trabajos realizados durante la jornada. El certamen, ya consolidado en el calendario cultural de la localidad, volvió a convertir las calles de Lugones en un espacio de creación artística en directo, con pintores trabajando al aire libre y reinterpretando el paisaje urbano y sus alrededores.

En esta edición, el jurado destacó especialmente el nivel general de las obras presentadas, así como la variedad de estilos y técnicas empleadas por los participantes, lo que contribuyó a una deliberación especialmente ajustada.

El segundo premio, dotado con 1.200 euros, fue para Manuel Ángel Serantes Morán, por su obra "Camino de La Ería", realizada en acuarela, mientras que el tercer premio, con una dotación de 800 euros, recayó en Vicente Soto Fernández, autor de "De El Carbayu a la estación", en acrílico.

Además, el jurado concedió una mención especial, dotada con 500 euros, a Montserrat Valera Mud, por "Hacia la iglesia", y el Premio Artista Joven, también de 500 euros, a Sara Moro Méndez, por "Paseo por la pérgola".

Jurado

El tribunal estuvo integrado por Fernando Fernández Sopeña, de la asociación Arte Lugones; Isabel Barón Paternottre, monitora de artes plásticas de la Fundación Municipal de Cultura de Siero, y Noelia Blanco González, de la Asociación Polarte. La presidencia recayó en la concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, actuando como secretario Óscar Caso Roiz.

Noticias relacionadas

La organización destaca, además, la procedencia diversa de los artistas participantes, llegados de comunidades como Cantabria, Galicia, Castilla y León y País Vasco, confirmando el atractivo creciente del certamen en el ámbito nacional.