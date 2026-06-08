El Concurso de pintura rápida al aire libre de Lugones ya tiene ganador: La Ería es la protagonista del cuadro
Alipio Ruano se hizo con el primer premio, dotado con 2.000 euros, en un certamen con participantes de varias comunidades autónomas
El artista Alipio Ruano González ha resultado ganador del XII Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre de Lugones, celebrado este sábado, tras imponerse al resto de participantes con su obra "La Ería", un óleo sobre lienzo de 90 x 80 centímetros que convenció al jurado por su calidad técnica y su interpretación del entorno. Este primer premio está dotado con 2.000 euros.
La cita reunió a un total de veintidós obras, de las cuales finalmente veinte fueron evaluadas por el jurado tras la presentación de los trabajos realizados durante la jornada. El certamen, ya consolidado en el calendario cultural de la localidad, volvió a convertir las calles de Lugones en un espacio de creación artística en directo, con pintores trabajando al aire libre y reinterpretando el paisaje urbano y sus alrededores.
En esta edición, el jurado destacó especialmente el nivel general de las obras presentadas, así como la variedad de estilos y técnicas empleadas por los participantes, lo que contribuyó a una deliberación especialmente ajustada.
El segundo premio, dotado con 1.200 euros, fue para Manuel Ángel Serantes Morán, por su obra "Camino de La Ería", realizada en acuarela, mientras que el tercer premio, con una dotación de 800 euros, recayó en Vicente Soto Fernández, autor de "De El Carbayu a la estación", en acrílico.
Además, el jurado concedió una mención especial, dotada con 500 euros, a Montserrat Valera Mud, por "Hacia la iglesia", y el Premio Artista Joven, también de 500 euros, a Sara Moro Méndez, por "Paseo por la pérgola".
Jurado
El tribunal estuvo integrado por Fernando Fernández Sopeña, de la asociación Arte Lugones; Isabel Barón Paternottre, monitora de artes plásticas de la Fundación Municipal de Cultura de Siero, y Noelia Blanco González, de la Asociación Polarte. La presidencia recayó en la concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, actuando como secretario Óscar Caso Roiz.
La organización destaca, además, la procedencia diversa de los artistas participantes, llegados de comunidades como Cantabria, Galicia, Castilla y León y País Vasco, confirmando el atractivo creciente del certamen en el ámbito nacional.
- Rebobina, el festival de tardeo musical y de ocio que estrena Lugones con sonidos de los 80 y 90, paellada y hasta la presencia del popular locutor Fernandisco
- Dos mellizos con autismo no pueden ir al colegio al lado de casa en Lugones por la falta de un auxiliar, denuncian sus padres: 'Es una injusticia
- Siero iniciará esta semana las obras de la última fase del bulevar de Lugones, donde habrá una gran franja verde con áreas de paseo
- Primer día laborable con los nuevos accesos a Parque Principado: “Ya era hora, se ha ganado fluidez, no se entiende que hayan tardado tantos años”
- Asturias pone un broche de lo más simbólico al Día Mundial de la Sidra: Campoastur inaugura un llagar en la recuperada casería de San Juan del Obispo, en Tiñana
- Sergio Nosti, nuevo presidente de la Asociación Comercio Local de Siero: 'Queremos vincularnos de forma más estrecha con la hostelería para lanzar campañas conjuntas potentes y atractivas
- A La Fresneda todo le queda pequeño: el crecimiento poblacional de la gran urbanización de Siero deja cortos equipamientos públicos y servicios
- El municipio asturiano con más fronteras: comparte límites territoriales con diez concejos y acaba de acordar su deslinde con Nava