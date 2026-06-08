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La Fresneda cierra las fiestas patronales con misa, música y comida multitudinaria

El reparto del bollo y la sidra dio pie a una gran pitanza comunitaria en la carpa de la romería

Un momento de la comida en la carpa

Un momento de la comida en la carpa

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Luján Palacios

Luján Palacios

La Fresneda (Siero)

Las fiestas patronales de La Fresneda concluyeron este domingo con el tradicional día grande, en una jornada dedicada a la participación vecinal y los actos religiosos. El programa comenzó por la mañana con un pasacalles a cargo de la Bandina de Les Campes, que animó a los vecinos a sumarse a los festejos desde bien temprano, antes de que se celebrara la misa solemne del Corpus, uno de los momentos centrales del programa. Acto seguido tuvo lugar una exhibición de bailes regionales, para dar paso a la cita gastronómica.

El reparto del bollo y la sidra entre los socios de la fiesta dio pie a la comida multitudinaria en la carpa instalada para la ocasión. La sobremesa estuvo amenizada por la actuación musical de "La Chica Almodóvar", con lleno de gente para compartir mesa y risas.

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