La Fresneda cierra las fiestas patronales con misa, música y comida multitudinaria
El reparto del bollo y la sidra dio pie a una gran pitanza comunitaria en la carpa de la romería
Las fiestas patronales de La Fresneda concluyeron este domingo con el tradicional día grande, en una jornada dedicada a la participación vecinal y los actos religiosos. El programa comenzó por la mañana con un pasacalles a cargo de la Bandina de Les Campes, que animó a los vecinos a sumarse a los festejos desde bien temprano, antes de que se celebrara la misa solemne del Corpus, uno de los momentos centrales del programa. Acto seguido tuvo lugar una exhibición de bailes regionales, para dar paso a la cita gastronómica.
El reparto del bollo y la sidra entre los socios de la fiesta dio pie a la comida multitudinaria en la carpa instalada para la ocasión. La sobremesa estuvo amenizada por la actuación musical de "La Chica Almodóvar", con lleno de gente para compartir mesa y risas.
Fiesta infantil
Ya por la tarde, la programación continuó con el concierto de Charly Teibol y la actuación de "Pájaros en la Cabeza". Como cierre, los más pequeños disfrutaron de una Holi Party infantil, una de las actividades más esperadas y que puso el broche final a unas fiestas que se han venido celebrando desde el pasado viernes con propuestas para todas las edades.
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