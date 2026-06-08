En marcha las obras de la cuarta fase del bulevar de Lugones, la actuación que abre la puerta a un crecimiento sin precedentes: la localidad podría llegar a los 20.000 habitantes

El inicio de las obras de la cuarta fase del bulevar de Lugones, acometidas directamente por el Ayuntamiento de Siero, marca un hito en el desarrollo de la localidad y abre la puerta a una expansión urbana sin precedentes. La intervención, dotada con una inversión municipal de 4,6 millones de euros y un plazo de ejecución de dieciséis meses, permitirá culminar uno de los proyectos estratégicos más importantes para el futuro de Lugones y sentar las bases para la construcción de unas dos mil nuevas viviendas, muchas de ellas hacia los límites con la autopista "Y". Con ello, se espera que Lugones llegue a los 20.000 habitantes en un horizonte próximo. Hoy tiene algo más de 13.600.

La actuación municipal afecta a una superficie de 18.200 metros cuadrados y conecta con los tramos ya ejecutados o en desarrollo por la iniciativa privada, completando así la configuración del gran eje urbano sobre el que se apoyará el crecimiento de la localidad durante las próximas décadas.

El proyecto contempla la creación de un corredor urbano moderno y sostenible, con más de medio kilómetro de longitud, cincuenta metros de anchura y amplias zonas peatonales, carril bici, espacios de estancia y una gran franja verde de más de 11.500 metros cuadrados. La actuación incluirá, además, la plantación de cerca de 280 árboles de gran porte y la mejora de la conexión entre distintos sectores de la localidad, "cosiendo" la zona nordeste de Lugones desde Leopoldo Lugones y hasta el Castro.

Modernización

Además, esta actuación complementa la urbanización que ya se está ejecutando de forma paralela por parte de promotores privados y permitirá completar uno de los proyectos más importantes para el futuro de Lugones. "Esta es, como actuación individual, la obra más transformadora que se ha realizado en la historia de Lugones. Además de mejorar de forma muy importante el entorno urbano, permitirá el desarrollo de nuevos suelos residenciales y contribuirá a dar respuesta a la elevada demanda de vivienda existente", destacó este lunes el alcalde, Ángel García "Cepi", durante una visita al inicio de los trabajos. Asimismo, añadió que "el bulevar está llamado a convertirse en uno de los principales símbolos del crecimiento y la modernización de Lugones durante las próximas décadas".

Esta cuarta fase del bulevar constituye la pieza clave para desbloquear el desarrollo de los terrenos colindantes, una gran bolsa de suelo entre esta nueva avenida y la autopista. La inversión pública servirá así como elemento tractor de futuras inversiones privadas y de "una expansión residencial que transformará de forma significativa la fisonomía de Lugones", subraya el Alcalde.

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Con el arranque de las obras, la zona entra en una nueva etapa de crecimiento, tanto desde el punto de vista urbanístico como demográfico. "El Lugones que conocíamos no tiene nada que ver con el Lugones que tendremos", concluyó "Cepi".