Muere un vecino de Oviedo de 54 años en un brutal accidente de tráfico en la autovía A-64 a la altura de Pola de Siero
El vehículo del fallecido estaba detenido en la calzada, posiblemente por avería o indisposición del conductor, y fue embestido por otro
Un muerto y un herido leve es el trágico balance del accidente que ha tenido lugar esta mañana en el kilómetro 21 de la autovía Oviedo-Villaviciosa (A-64) a la altura del acceso a Pola de Siero por la estación de servicio de Ullaga. El fallecido, ovetense de 54 años, se encontraba detenido con su vehículo en uno de los carriles del tramo de incorporación a la la capital sierense cuando fue embestido por detrás por otro vehículo que iba en la misma dirección.
La víctima fue excarcelada por los bomberos, ya cadáver, mientras que el otro implicado resultó con heridas leves. El SAMU envió al lugar el equipo de Atención Primaria de Pola de Siero y una ambulancia de soporte vital básico.
Parado en el carril del medio
El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 10.07 horas. En la llamada indicaban que había un vehículo parado en el carril del medio parecía que por una avería y otro coche le había impactado por detrás. El impacto era muy fuerte y había personas atrapadas.
La Sala 112 del SEPA movilizó una dotación de bomberos del parque central de La Morgal y paralelamente pasó el aviso al SAMU y a la Guardia Civil de Tráfico. Tras llegar al lugar los bomberos informan que solo hay una persona en el interior de uno de los coches y los servicios médicos han confirmado su fallecimiento.
Excarcelamiento de los restos mortales
Parte de la dotación regresa a base en ese momento y en el lugar permanecen tres efectivos con el furgón multisocorro a la espera de recibir la correspondiente autorización para excarcelar los restos mortales del fallecido. A las 12.00 horas comunican que ya han finalizado la intervención y tras recoger el material y realizar tareas de seguridad retirarán del lugar para regresar a base.
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