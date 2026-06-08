San Antonio, de Lieres a Nicaragua: la fiesta volverá a recaudar dinero para fines solidarios

La parroquia de Lieres (Siero) se prepara para acoger este viernes y el sábado una nueva edición de la fiesta de San Antonio, una celebración que este año vuelve a poner un especial énfasis en su carácter solidario a favor de Nicaragua. El objetivo central será la recaudación de fondos a través de la subasta benéfica del tradicional ramu, cuyos beneficios se destinarán íntegramente al "Proyecto San Antonio 2026: Refuerzo pedagógico integral para la niñez y familias en el barrio de San Judas en Managua (Nicaragua)". Se trata de una iniciativa canalizada a través de Manos Unidas, destinada a mejorar las condiciones educativas y el bienestar de familias en situación de vulnerabilidad.

La programación comenzará el viernes 12 con la inauguración de la exposición “Proyectos San Antonio de Lieres”, que tendrá lugar en el salón parroquial de la iglesia de Santa María. El sábado se vivirá el "día grande" de la fiesta, que arrancará a las 17.15 horas con un pasacalles de gaitas desde el santuario de Nuestra Señora de la Salud, dando paso a una tarde repleta de actividades religiosas, culturales y festivas.

Concurso de tortillas

A las 18.00 horas se celebrará la misa en honor a San Antonio en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Esperanza, seguida de la procesión. Posteriormente, a las 18.45 horas, el público podrá disfrutar de una muestra de cantares a cargo de El Corriellu La Pandorga y de bailes regionales interpretados por el grupo folclórico Los Yerbatos. Uno de los momentos más esperados llegará con el XXII Concurso de Tortillas, cuya inscripción se realizará en el pórtico de la iglesia, con un máximo de dos piezas por participante y premios de trofeo, diploma y 50 euros.

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A las 19.00 horas tendrá lugar la subasta benéfica del ramu de roscos almendrados, en la que todo lo recaudado, junto con los donativos realizados, se destinará al proyecto solidario en Nicaragua. La jornada continuará con el fallo del concurso de tortillas, música y bailes regionales, juegos infantiles tradicionales y una degustación de productos asturianos. Como colofón, entre quienes participen en la subasta se sorteará un bono para dos personas para el spa de Las Caldas.