Siero contratará en julio el depósito que garantizará el agua a la ciudad deportiva del Real Oviedo en La Belga

Siero ultima la adjudicación del proyecto que garantizará el abastecimiento de agua a la futura ciudad deportiva del Real Oviedo en La Belga. La actuación, presupuestada en 1,4 millones de euros, consiste en la construcción de un nuevo depósito regulador en Cantu Negru, además de conducciones para mejorar el suministro en La Belga y Ordoño, reforzar la red de La Fresneda y atender el crecimiento residencial e industrial previsto en esta zona del concejo.

La obra se encuentra ya en la fase final de la licitación. La mesa de contratación municipal abrió hace pocos días las ofertas económicas presentadas por las siete empresas que concurren al procedimiento, si bien la adjudicación definitiva ha quedado pendiente de un último trámite después de que la propuesta económicamente más ventajosa fuese considerada inicialmente una posible baja anormal o desproporcionada.

La oferta presentada por Obras Generales del Norte, de 1.007.133 euros (sin IVA), es la más baja de todas las registradas. Sin embargo, el Ayuntamiento ha requerido a la empresa para que justifique la viabilidad de su propuesta antes de continuar con el procedimiento. Hasta que se analice esa documentación, queda aplazada tanto la clasificación definitiva de las ofertas como la propuesta de adjudicación. El calendario administrativo que maneja el Ayuntamiento apunta a que el contrato podría resolverse entre finales de este mes y principios de julio.

La intervención pretende solucionar los problemas de abastecimiento que afectan desde hace años a los núcleos rurales de La Belga y Ordoño y a las áreas empresariales situadas en este entorno del occidente sierense. Al mismo tiempo, busca anticiparse al incremento de demanda previsto en una zona llamada a concentrar nuevos desarrollos urbanísticos, empresariales y dotacionales durante los próximos años.

Entre esos proyectos destaca la futura ciudad deportiva del Real Oviedo, cuya implantación está prevista en terrenos próximos a La Belga. La nueva infraestructura permitirá garantizar el suministro necesario para atender las necesidades del complejo deportivo, además de las derivadas de otros crecimientos residenciales e industriales contemplados en el entorno.

La actuación tendrá como elemento principal un nuevo depósito regulador que se ubicará en Cantu Negru, una pequeña altiplanicie situada entre La Belga, Ordoño y La Fresneda. Desde ese punto partirá la red diseñada para distribuir el agua hacia los distintos ámbitos beneficiados por la actuación, mejorando además la capacidad de respuesta del sistema municipal.

El proyecto incluye igualmente la ejecución de nuevas conducciones entre el punto de suministro existente en La Fresneda y el futuro depósito. Esta infraestructura permitirá reforzar el abastecimiento de la zona norte de la urbanización y aumentar la capacidad de la red para responder a futuras necesidades.

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Los técnicos municipales han diseñado además la actuación con vocación de crecimiento. De hecho, la red podrá prolongarse en el futuro hacia La Barganiza, otro de los ámbitos que presenta problemas de suministro y que concentra importantes expectativas de desarrollo vinculadas al entorno del campo de golf y a nuevos crecimientos residenciales. De este modo, el Ayuntamiento busca dotarse de una infraestructura capaz de responder no solo a las necesidades actuales, sino también a la evolución futura de una de las áreas con mayor potencial de expansión del concejo.