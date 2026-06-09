La calle San Antonio de la Pola celebra este fin de semana sus fiestas con misa, actividades infantiles y mucha música

Una fiesta muy querida en la Pola y que marca el inicio también del verano. Este fin de semana es la tradicional celebración de la calle San Antonio en la capital sierense, que acumula ya 56 años de vida. Desde la pandemia, los festejos se han asentado con una carpa en el inicio de la calle, en lugar de donde se inicia la plaza Les Campes.

El programa de actividades, en una línea continuista, se iniciará con una traca inicial este viernes 12 y finalizará el domingo 14 a primera hora de la tarde, tras la sesión vermú y el sorteo de la rifa del cabritu.

Un concierto de “Camín del Carmín”, este viernes a las 20.45 horas, abrirá los festejos, que continuarán con más música durante la madrugada. Tocarán a las 22.00 horas “Muzakeros”, a las 00.00 horas “Love the 90´s” con Rodri LP y a las 02.00 horas Dj Kmpal.

Misa tradicional de San Antonio

El sábado 13, a las 13.00 horas, será la tradicional misa en honor a San Antonio, oficiada por el párroco Fermín Riaño, que además este año coincide justo con el día del santo. Ya por la tarde, habrá juegos infantiles, hinchables y pintacaras desde las 16.00 horas, un concurso de pintura organizado por Polarte a las 17.00 horas, antes de entrar por la noche en la siguiente gran verbena, a las 21.00 horas, y la actuación de Dj Pika a las 00.00 horas.

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El domingo habrá sesión vermú "Gambes & arroz" amenizada por "Los Ñerbatos" desde las 14.00 horas, antes de la rifa del cabritu y la traca final.