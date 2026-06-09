El campus intensivo de pádel de Siero ya tiene fechas: las preinscripciones arrancarán en pocos días
Las clases, que se desarrollarán en la Pola y Lugones, contarán con seis plazas por turno y se organizará en dos franjas horarias por las mañanas
Lucía Rodríguez
El campus intensivo de pádel que cada año organiza el Patronato Deportivo Municipal de Siero, en colaboración con el Ayuntamiento, ya tiene fechas. Será durante los meses de junio y julio en la Pola y Lugones. La actividad, dirigida a abonados de entre 12 y 17 años, fue presentada este martes por el concejal de Deporte, Jesús Abad, y el director del PDM, Virginio Ramírez.
Las preinscripciones podrán realizarse del 15 al 22 de este mes de junio, de forma presencial o telefónica en las piscinas climatizadas de ambas localidades. Las plazas, un total de 24, se asignarán por sorteo, que se celebrará el día 23. "Nos parece mucho más justo, porque no todo el mundo tiene la misma dispobilidad para presentar la solicitud", apuntó el edil.
El campus contará con seis usuarios por turno y se organizará en dos franjas horarias, de 10.00 a 12.00 horas y de 12.00 a 14.00 horas. En la Pola las clases se desarrollarán del 29 de junio al 10 de julio, mientras que en Lugones tendrá lugar del 13 al 24 de julio. La actividad es gratuita para los abonados al Patronato Deportivo Municipal y cada participante deberá asistir con pala de pádel.
Promoviendo hábitos saludables
Abad animó a las familias a participar en la convocatoria y recordó que "se trata de una actividad con grupos reducidos que permiten una atención más personalizada y un mejor aprovechamiento de las sesiones". Añadió, además, que "el objetivo es que los participantes disfruten del deporte durante las vacaciones y mantengan hábitos de vida activos y saludables".
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