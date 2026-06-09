Carmen López Teatro presenta en Lugones la obra "Vecines puerta con puerta"
La representación tendrá lugar este viernes, día 12, en el Centro Polivalente
Lucía Rodríguez
Historias inspiradas en la cotidianeidad de un pueblo asturiano a través de las relaciones entre vecinos y vecinas, sus encuentros y desencuentros, las conversaciones del día a día y las situaciones que surgen en el seno de una comunidad. Este es el hilo conductor de "Vecines puerta con puerta" que este viernes, día 12 , llega a Lugones de la mano de la compañía de teatro langreana Carmen López Teatro. Será en el Centro Polivalente (CPI) de la localidad, a las 19.30 horas.
Las entradas tienen un precio general de cinco euros, aunque los estudiantes de entre 14 y 24 años podrán acceder a una tarifa reducida de 3,75 euros, disponible exclusivamente en taquilla previa acreditación de su condición.
Las localidades pueden adquirirse de forma online a través de la plataforma municipal de venta de entradas y de manera presencial en la taquilla del CPI de Lugones, de lunes a viernes en horario de 17.00 a 20.00 horas y los sábados de 11.00 a 13.00 horas. El día de la representación, la taquilla abrirá una hora antes del inicio del espectáculo.
La actuación fue presentada este martes por la concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos quien invitó "a todos los vecinos a disfrutar de una propuesta cercana y divertida, que refleja situaciones cotidianas con las que muchas personas se sentirán identificadas".
- Muere un vecino de Oviedo de 54 años en un brutal accidente de tráfico en la autovía A-64 a la altura de Pola de Siero
- Rebobina, el festival de tardeo musical y de ocio que estrena Lugones con sonidos de los 80 y 90, paellada y hasta la presencia del popular locutor Fernandisco
- Dos mellizos con autismo no pueden ir al colegio al lado de casa en Lugones por la falta de un auxiliar, denuncian sus padres: 'Es una injusticia
- Siero iniciará esta semana las obras de la última fase del bulevar de Lugones, donde habrá una gran franja verde con áreas de paseo
- Los pensionistas de Valdesoto homenajean en su comida anual a los socios que cumplen ochenta años de edad en este 2026
- Primer día laborable con los nuevos accesos a Parque Principado: “Ya era hora, se ha ganado fluidez, no se entiende que hayan tardado tantos años”
- Asturias pone un broche de lo más simbólico al Día Mundial de la Sidra: Campoastur inaugura un llagar en la recuperada casería de San Juan del Obispo, en Tiñana
- Sergio Nosti, nuevo presidente de la Asociación Comercio Local de Siero: 'Queremos vincularnos de forma más estrecha con la hostelería para lanzar campañas conjuntas potentes y atractivas