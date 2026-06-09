Carmen López Teatro presenta en Lugones la obra "Vecines puerta con puerta"

Historias inspiradas en la cotidianeidad de un pueblo asturiano a través de las relaciones entre vecinos y vecinas, sus encuentros y desencuentros, las conversaciones del día a día y las situaciones que surgen en el seno de una comunidad. Este es el hilo conductor de "Vecines puerta con puerta" que este viernes, día 12 , llega a Lugones de la mano de la compañía de teatro langreana Carmen López Teatro. Será en el Centro Polivalente (CPI) de la localidad, a las 19.30 horas.

Las entradas tienen un precio general de cinco euros, aunque los estudiantes de entre 14 y 24 años podrán acceder a una tarifa reducida de 3,75 euros, disponible exclusivamente en taquilla previa acreditación de su condición.

Las localidades pueden adquirirse de forma online a través de la plataforma municipal de venta de entradas y de manera presencial en la taquilla del CPI de Lugones, de lunes a viernes en horario de 17.00 a 20.00 horas y los sábados de 11.00 a 13.00 horas. El día de la representación, la taquilla abrirá una hora antes del inicio del espectáculo.

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La actuación fue presentada este martes por la concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos quien invitó "a todos los vecinos a disfrutar de una propuesta cercana y divertida, que refleja situaciones cotidianas con las que muchas personas se sentirán identificadas".