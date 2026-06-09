EscenAsturias cuestiona la externalización de la Semana de Teatro de La Pola, la Muestra de Lugones y Titeresi

La asociación que agrupa a 34 compañías de artes escénicas del Principado (Escenastur) ha trasladado al Ayuntamiento de Siero y a la Fundación Municipal de Cultura su preocupación por el nuevo modelo de contratación planteado para tres de los principales programas culturales del concejo. Considera que la externalización de la programación supone un cambio de modelo cultural sin justificación suficiente y advierte de posibles efectos negativos sobre la calidad de las programaciones y la sostenibilidad del sector.

EscenAsturias sostiene que la Semana de Teatro de La Pola Siero, la Muestra de Teatro de Lugones y Titeresi se han desarrollado durante décadas mediante la contratación directa de espectáculos por parte de la Fundación Municipal de Cultura, manteniendo la programación y la dirección artística bajo gestión pública. A juicio de la entidad, este sistema ha permitido consolidar propuestas culturales de referencia dentro del panorama asturiano.

La asociación señala que el Ayuntamiento y la Fundación Municipal de Cultura justifican el cambio por criterios de Intervención y por la necesidad de adaptar los procedimientos a la Ley de Contratos del Sector Público. Sin embargo, EscenAsturias afirma que, a partir de su experiencia trabajando con administraciones públicas de distintos territorios, la normativa vigente no obliga necesariamente a externalizar la programación ni la dirección artística de estos proyectos culturales.

En este sentido, defiende que la aplicación de la legislación contractual no debería implicar la renuncia a la gestión cultural pública de programas ya consolidados. Asimismo, sostiene que existen mecanismos previstos en la propia Ley de Contratos del Sector Público que permitirían mantener el modelo desarrollado hasta ahora, respetando al mismo tiempo todas las garantías administrativas exigibles.

Entre las alternativas que cita figura el procedimiento negociado sin publicidad, contemplado para determinadas contrataciones de carácter artístico y cultural, aunque insiste en que existen diferentes fórmulas jurídicas que permitirían preservar la dirección artística pública de estos ciclos.

Más allá del debate sobre el modelo de gestión, la asociación centra buena parte de sus críticas en el contenido económico de los pliegos. Según expone, las cuantías previstas son insuficientes para asumir las obligaciones que se exigen a las futuras adjudicatarias.

EscenAsturias recuerda que los contratos incluyen tareas como la dirección artística, la coordinación general, la comunicación, la contratación de compañías y el seguimiento técnico, entre otras responsabilidades. A su juicio, existe un desequilibrio entre la carga de trabajo requerida y los recursos económicos asignados.

La organización considera que esta situación puede generar dificultades para las empresas que concurran a los concursos y repercutir en la calidad final de las programaciones. Además, advierte de que la implantación de este sistema podría convertirse en un precedente para otras administraciones públicas y afectar a la sostenibilidad de las políticas culturales y del tejido profesional vinculado a las artes escénicas.

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Finalmente, EscenAsturias reitera su disposición a colaborar con las administraciones y mantiene su defensa de modelos de gestión cultural que compatibilicen la legalidad de los procedimientos con la calidad de la programación, la sostenibilidad del sector profesional y el interés público de las actividades culturales.