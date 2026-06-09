La Pola afronta un verano repleto de obras: hasta seis actuaciones se llevarán a cabo de forma simultánea con una inversión de casi ocho millones de euros

La Pola se prepara para un verano de obras, con hasta seis actuaciones en marcha de forma simultánea. Todas ellas suman una inversión de casi 8 millones de euros de recursos municipales. "Se trata de la inversión más alta que se ha hecho en la localidad en un mismo ejercicio", recalca el alcalde, Ángel García "Cepi".

Entre estas obras se encuentran el nuevo parque y aparcamiento de La Reconquista, la urbanización de la de avenida Gijón y de la calle Capitán General Gutiérrez Mellado, la reparación de muros en los chalés municipales de la calle Alcalde Parrondo, las actuaciones que se están llevando a cabo en las instalaciones del Patronato Deportivo Municipal y la reparación de la cubierta del Palacio de los Marqueses de Santa Cruz, anunciada este martes. Actualmente, la única en ejecución es la del parque de La Reconquista. El resto está pendiente de un inicio "inminente", señaló García.

El regidor y la concejala de Patrimonio y Mayores, Pilar Santianes, repasaron tosas estas obras durante el anuncio de la adjudicación de los trabajos de conservación y mantenimiento de la cubierta, fachadas, carpinterías y drenajes del palacio de los Marqueses de Santa Cruz. La actuación cuenta con un presupuesto de 249.965 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El proyecto para el emblemático edificio poleso incluye una intervención integral sobre los elementos exteriores, con el objetivo de garantizar su estanqueidad, seguridad, funcionalidad y correcta conservación, respetando en todo momento sus características originales y su valor patrimonial. Respecto a la cubierta, se realizará un retejo completo, reutilizando la teja existente como cobija y colocando otra nueva de iguales características. Además, se instalará una placa ondulada de fibrocemento con impermeabilización bajo teja y se sustituirán los sistemas de recogida de aguas pluviales mediante canalones y bajantes de cobre.

En cuanto a las fachadas, los trabajos incluirán la limpieza y eliminación de pinturas deterioradas por hongos o moho, la reparación de fisuras y el repintado, manteniendo el color y acabado actuales. También se procederá al saneado y rejuntado de los elementos pétreos, como zócalos y el escudo en bajorrelieve, aplicando finalmente un tratamiento protector hidrofugante.

Detalle de la carpintería de la cubierta del palacio, en malas condiciones. / L. R.

La actuación permitirá, además, la mejora de carpinterías y balcones, donde se aplicará un tratamiento para proteger la madera, además de la reparación de solados y techos. Por último, se actuará en el sistema de drenaje mediante la incorporación de arquetas a pie de bajante, su conexión a la red de saneamiento del Parque Alfonso X el Sabio y la reposición del pavimento perimetral.

Actualmente, el inmueble alberga dependencias municipales, el espacio Palacio 360, servicios de coworking y la Antena de la Cámara de Comercio, además de acoger bodas civiles y actos institucionales.

Historia

Ángel García recordó que el palacio es "uno de los elementos patrimoniales más emblemáticos del municipio". "Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para mantener y poner en valor nuestro patrimonio cultural con esta actuación y otras llevadas a cabo en los últimos años", añadió "Cepi"

Palacio de los Marqueses de Santa Cruz de Marcenado, en el acceso al edificio por la calle Alcalde Parrondo. / L. R.

La inversión para la reparación de la cubierta del Palacio de los Marqueses de Santa Cruz de Pola se une a los ocho millones que el Ayuntamiento tiene pendientes de invertir en otras actuaciones en la localidad y que se desarrollarán a lo largo del verano.

Verano entre obras

De las seis actuaciones previstas, la del parque de La Reconquista, en el entorno del antiguo matadero de la Pola, ya está en marcha. Se trata de un proyecto llamado a transformar la zona oeste de la localidad mediante la creación de un gran espacio verde sobre una parcela actualmente degradada y sin uso. La actuación cuenta con un presupuesto de 5.850.049 euros y un plazo de ejecución de 14 meses. Está cofinanciada en un 60% por la Unión Europea (UE) a través de fondos FEDER. La empresa adjudicataria inició los trabajos el pasado 22 de mayo por la ejecución del aparcamiento sobre el que se urbanizará el nuevo parque. La infraestructura contará con dos plantas y entre 140 y 150 plazas públicas de estacionamiento.

nfografía del futuro parque de La Reconquistas en la zona oeste de Pola de Siero. / A. S.

Al parque se suma la segunda fase de mejora de la calle Capitán General Gutiérrez Mellado, con un presupuesto de 769.524.46 euros, así como la urbanización de la avenida de Gijón, también pendiente de inicio y con un coste de 899.981,96 euros. En el primer caso, la finalidad es modernizar un tramo obsoleto de entrada a la capital municipal desde la carretera AS-377. La actuación se llevará a cabo sobre un espacio de 300 metros, entre las calles Acebo y Río Deva. La previsión del gobierno municipal es que los trabajos se inicien este mismo mes. El plazo de ejecución es de ocho meses.

Pendientes de inicio están también las obras de reparación de muros de los chalés municipales de las calles Alcalde Parrondo, David Vázquez, Luis Navia Osorio y Torrevieja, que incluirán la limpieza de cerca de 580 metros lineales de cerramiento, reparaciones estructurales en unos 74 metros, la sustitución de elementos metálicos deteriorados y trabajos de pintura sobre alrededor de 800 metros cuadrados de superficie exterior. La actuación cuenta con un presupuesto de 34.898 euros y un plazo de ejecución de ocho semanas.

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Finalmente, se ejecutarán varias actuaciones en las instalaciones del Patronato Deportivo Municipal de Siero, por valor de 130.000 euros. El objetivo de todas estas inversiones pasa por "mejorar los entornos y los espacios públicos", incidió Ángel García.