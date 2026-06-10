Podemos critica la situación de los Servicios Sociales de Siero: "Son claramente insuficientes"

Podemos denuncia la situación que atraviesan actualmente los Servicios Sociales municipales de Siero, "incapaces de dar una respuesta adecuada a situaciones de urgencia" debido a la "falta de personal y a una organización claramente insuficiente" para atender las necesidades de la ciudadanía. "En la actualidad, las personas que solicitan una primera cita deben esperar alrededor de veinte días para ser atendidas, critica la formación. A su juicio, se trata de un plazo "incompatible con muchas de las situaciones de vulnerabilidad y emergencia social que requieren una intervención inmediata".

La formación morada sostiene que este problema "viene de largo" y que lleva meses exigiendo al equipo de gobierno que refuerce los recursos humanos del área. Además, considera "urgente" analizar el ambiente laboral en el departamento y exige que las bajas y vacantes se cubran de forma ágil, evitando que toda la carga de trabajo caiga sobre una plantilla "ya de por sí insuficiente".

Agradecimiento

La concejala Silvia Tárano ensalza el esfuerzo que están realizando los trabajadores del área y traslada su agradecimiento por "la profesionalidad y el compromiso del personal de los Servicios Sociales, que está asumiendo una carga de trabajo extraordinaria para mantener la atención a la ciudadanía pese a la falta de medios y a una gestión que no está dando respuesta a las necesidades del servicio”.

Tárano añade que la propia Ley de Dependencia requiere actuar con especial rapidez ante emergencias familiares sobrevenidas. "Si la legislación reconoce que hay que responder rápido, es incomprensible que el Ayuntamiento de Siero haga esperar más de quince días a una persona solo para que le escuchen por primera vez. Hay realidades que no pueden ponerse en lista de espera”, critica la concejala.

Noticias relacionadas

Por todo ello, Podemos reclama al Ayuntamiento la adopción inmediata de "medidas para reforzar la plantilla, garantizar la cobertura ágil de las bajas y vacantes, mejorar las condiciones de trabajo del personal y asegurar que los Servicios Sociales puedan cumplir adecuadamente su función de protección y atención a las personas que más lo necesitan".