El IES Río Nora celebra la graduación de 58 alumnos de Segundo de Bachillerato: “En un mundo cada vez más competitivo, no olvidéis el valor de la empatía y de la honestidad”

El Auditorio de Pola de Siero acogió la ceremonia de graduación de 58 alumnos de Segundo de Bachillerato del IES Río Nora. El acto estuvo presentado por los alumnos Inés Benito y Álvaro Fernández, y contó también con la presencia especial de una exalumna, Carmen Embil, que actualmente es investigadora de Cosmología en Cambridge y que le dedicó unas palabras a los alumnos.

En la gala estuvieron en la mesa principal el director del centro, Andrés Roces, la citada Carmen Embil, así como los tres tutores de Bachillerato: Cristina Fernández (Humanidades y Ciencias Sociales), Manuel Díaz-Faes (Tecnológico) e Iván González (Ciencias de la Salud).

El grupo musical “Discordia” amenizó una graduación, en la que se reconoció también a las cuatro matrículas de honor del centro, Bruno Muñiz, Illán Cueto, Juan Alonso y Claudia García.

"No tengáis miedo a equivocaros"

Andrés Roces, director del centro, les trasladó un mensaje a los alumnos de cara a la nueva etapa que afrontarán, tras acabar sus estudios de Bachillerato: “Sentís ahora ilusión, pero también incertidumbre. Es lógico. Vivimos en un momento que os exige decidir muy pronto qué queréis ser, como si la vida fuera un camino perfectamente diseñado desde los 18 años. Pero permitidme deciros algo importante: nadie tiene completamente resuelta su vida a vuestra edad. Y, en realidad, casi nadie la tiene nunca”.

También les subrayó la importancia de que encuentren su lugar y que elijan una vía para seguir formándose. “No tengáis miedo a equivocaros. Las trayectorias humanas no son líneas rectas”, enfatizó Roces, antes de añadir la importancia de crecer a nivel humano: “Lo importante no será únicamente el éxito profesional que alcancéis, sino el tipo de personas en las que os convirtáis. En un mundo cada vez más competitivo, no olvidéis el valor de la empatía, de la honestidad y de la capacidad de cuidar a los demás”.

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Y les animó, en tiempo de algoritmos e inteligencia artificial, a potenciar “la sensibilidad, el pensamiento crítico, la solidaridad y la capacidad de convivir”. Todo ello junto a la importancia de convertirse en “ciudadanos comprometidos, capaces de dialogar, de respetar y de construir puentes en lugar de muros”. Sin olvidar la recomendación de que se enriquezcan con diferentes culturas: “Aprended idiomas, viajad, escuchad a quienes piensan distinto, defended la ciencia, la cultura y la democracia”.