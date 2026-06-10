El PP de Siero propone la creación de una muestra anual de artes plásticas itinerante en el concejo

El Partido Popular (PP) de Siero ha presentado una propuesta para impulsar la creación de una muestra anual de artes plásticas, destinada a artistas amateur del concejo. La iniciativa busca "proporcionar un escaparate público a aquellos vecinos y vecinas que cultivan disciplinas como la pintura, la escultura y la fotografía, entre otras, de forma no profesional, permitiéndoles exponer sus obras en las salas de los distintos centros culturales municipales", explica la edil Graciela Velasco.

“Siero cuenta con una red de centros culturales envidiable y esta riqueza de infraestructuras debe servir para apoyar directamente a nuestros artistas locales”, defiende Velasco, quien argumenta que la iniciativa presentada por el PP pretende impulsar en Siero "cultura para todos y en todos los centros municipales". Según la concejala, "muchas veces, el talento de nuestros vecinos se queda en el ámbito privado por falta de oportunidades o espacios". Para cambiar esta situación, los populares instan al Ayuntamiento a "ser el puente que conecte ese arte con el resto de la ciudadanía".

Rotación

La propuesta es que la muestra tenga un carácter itinerante. De este modo, las obras rotarían por las diferentes salas municipales, un año en cada población con sala de exposiciones. Además, Velasco propone que la convocatoria sea anual y abierta a diversas modalidades plásticas, facilitando así que cualquier sierense con inquietudes artísticas pueda ver reconocido su trabajo.

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“No se trata solo de colgar cuadros en una pared”, continúa Velasco, sino de "dinamizar nuestra vida social, fomentar la creatividad y hacer que los centros culturales sean espacios vivos y participativos".