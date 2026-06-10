Siero impulsa la segunda fase del saneamiento de Limanes para dar servicio algo más de cuarenta viviendas con una inversión de 737.326 euros

El Ayuntamiento de Siero presentó este miércoles el proyecto correspondiente a la segunda fase del saneamiento de la parroquia de Limanes, que ya ha superado la fase de declaración de urgente ocupación para poder disponer de los terrenos privados por donde pasa parte del trazado. Se prevé que a primeros del mes de julio se firmen las actas previas, mientras que, de forma paralela, ya se ha iniciado el expediente de contratación. Así lo anunciaron el alcalde, Ángel García "Cepi", y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Pergentino Martínez. La actuación cuenta con un presupuesto de licitación de 737.326,01 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Los trabajos incluyen la ejecución de la red de saneamiento del núcleo de Vallín de Limanes, que actualmente carece del servicio. Se instalarán 2.503 metros de colector para dar servicio a más de cuarenta viviendas de la zona.

La nueva red estará formada por colectores de PVC de 315 milímetros de diámetro, 93 pozos de registro y 43 acometidas domiciliarias. El proyecto recoge también los movimientos de tierras necesarios para la instalación de la canalización y la reposición de pavimentos y caminos afectados por las obras, así como la restauración de cierres de fincas, cunetas y otros elementos que puedan verse afectados durante su ejecución.

Esta segunda fase supone la ejecución de aproximadamente el 18 por ciento de la longitud prevista en el proyecto de saneamiento de la parroquia de Limanes, que se compone de un total de 13 kilómetros y se está desarrollando por fases.

2,4 millones de inversión

Se prevé que el proyecto integral cuente con dos fases más y una inversión total de 2.399.645,94 euros, dando servicio a 500 habitantes. La primera fase, ejecutada en 2024, contó con una inversión de 301.080,95 euros y un plazo de tres meses. Aquella actuación permitió conectar los vertidos de la zona norte de la parroquia con el saneamiento municipal existente en Castañera (Granda)

García subrayó que "nuestro objetivo es llevar el saneamiento a todo el concejo". Señaló, además, que el de Limanes "es uno de los proyectos más costosos, no por el presupuesto destinado, sino por la poca población que hay y lo dispersa que está". Por ello, destacó que "inversiones como esta son un ejemplo de la cohesión territorial que buscamos y de la solidaridad entre territorios, sobre todo de aquellos núcleos más poblados, porque de lo contrario serían inviables".

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El Alcalde resaltó también que estas inversiones forman parte "del esfuerzo continuado realizado por el Ayuntamiento desde 2015 en materia de saneamiento". Sumando las actuaciones previstas para este ejercicio, la inversión acumulada alcanzará los 33,48 millones de euros en el conjunto del concejo, permitiendo dar servicio a 9.681 vecinos y 255 empresas. Solo en 2026, el Ayuntamiento de Siero destinará más de 5,7 millones de euros a seis actuaciones de saneamiento.