El Sipla solicita al juez la ejecución de las sentencias sobre el nombramiento de altos cargos de la Policía Local de Siero
El sindicato asegura que existen tres fallos judiciales firmes consecutivas ignoradas por el gobierno municipal
Lucía Rodríguez
El Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias (Sipla) ha formalizado una incidencia de ejecución de sentencia ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 1 de Oviedo. El recurso exige la inmediata destitución del agente nombrado como subinspector "de manera ilegal" y solicita formalmente al magistrado que "deduzca testimonio o imponga sanciones contundentes contra las autoridades políticas responsables de perpetuar este fraude continuado en los nombramientos públicos". Es decir, piden que se "obligue al Ayuntamiento de Siero a cumplir las tres sentencias firmes consecutivas que está ignorando".
Según la organización, las recientes resoluciones judiciales contra el Consistorio "han sacado a la luz pública una trama de discriminación y persecución sindical en el seno de la Policía Local". En este sentido, los fallos emitidos revelan, a su juicio, que "el alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", apartó de forma sistemática a los funcionarios de mayor categoría —los subinspectores de carrera— por el único motivo de estar todos ellos afiliados al sindicato". El Sipla añade, además, que "la Alcaldía recurrió de manera ilegal el nombramiento de simples agentes subordinados".
El Sipla explica que, en lugar de acatar el correctivo de los tribunales, "el Ayuntamiento, tras declararse la firmeza de la sentencia que anuló la Oferta de Empleo Público y las bases específicas para las plazas de subinspector, ha dictado un nuevo nombramiento directo en favor de uno de los agentes". Para ello, se justificó en "la renuncia del otro aspirante del proceso selectivo". "Se ha pretendido reavivar una plaza nacida de una convocatoria que la propia justicia ya había decretado que estaba jurídica y materialmente muerta", sostiene el sindicato, para alertar que desde finales de enero no existen estas plazas de oferta de empleo público ni las bases correspondientes, aunque "en la sentencia, como acto de buena fe, permitió que nombrara a uno".
- Muere un vecino de Oviedo de 54 años en un brutal accidente de tráfico en la autovía A-64 a la altura de Pola de Siero
- Rebobina, el festival de tardeo musical y de ocio que estrena Lugones con sonidos de los 80 y 90, paellada y hasta la presencia del popular locutor Fernandisco
- Feli Fuego, profesora de Religión en la Pola, se jubila después de 41 años dando clases: “Me voy con pena de no empezar el próximo curso, el colegio es como mi casa”
- Dos mellizos con autismo no pueden ir al colegio al lado de casa en Lugones por la falta de un auxiliar, denuncian sus padres: 'Es una injusticia
- Los pensionistas de Valdesoto homenajean en su comida anual a los socios que cumplen ochenta años de edad en este 2026
- Asturias pone un broche de lo más simbólico al Día Mundial de la Sidra: Campoastur inaugura un llagar en la recuperada casería de San Juan del Obispo, en Tiñana
- Sergio Nosti, nuevo presidente de la Asociación Comercio Local de Siero: 'Queremos vincularnos de forma más estrecha con la hostelería para lanzar campañas conjuntas potentes y atractivas
- Siero colocará un 'Pitufo Gruñón' de más de tres metros de altura en el exterior de la puerta de llegadas del aeropuerto de Asturias