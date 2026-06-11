Carbayín Alto escanciará casi cien cajas de sidra este domingo: la séptima Xornada de la Sidra contará con once llagares y siete productores caseros

Lo que empezó con la participación de cinco o seis llagares ha llegado en su séptima edición a un récord de once llagares, y también a la presencia de siete productores de sidra casera de la zona. La Xornada de la Sidra de Carbayín, organizada por la Peña Milwaukee, se celebrará este domingo 14 de junio en la barriada El Cotayu, en Carbayín Alto. Una fiesta en la que se escanciarán 100 cajas de sidra y habrá música, gastronomía y hasta se premiará al mejor llagar y al mejor productor de sidra casera.

“Intentamos mantener el pueblo vivo, y qué mejor manera que unir que con la sidra”, destaca Rubén Rodríguez, presidente de la Peña Milwuakee, que organizan este evento ya consolidado. “Lo hacemos en la barriada minera, para recuperar ese ambiente de siempre, la gente colabora mucho, y esperemos que el día acompañe”, reflexiona.

450 vasos a la venta para la degustación

La fiesta en torno a la sidra arrancará a las doce del mediodía y, aunque la previsión es que se alargue hasta tres de la tarde, los organizadores reconocen que siempre se extiende un poco más. Para participar se podrán a la venta 450 vasos, a un precio de cinco euros, para poder degustar los diferentes palos de sidra.

Cada llagar aportará unas siete cajas aproximadamente, que se sumarán a las cerca de tres de cada elaborador de sidra casera. Para éstos últimos habrá una cata a ciegas, con colores diferentes para cada elaboración, y con una votación por parte del público. Mientras que también se distinguirá al mejor llagar, entre las valoraciones también de los consumidores.

La Orquestina La Xarangana y gaiteros asturianos pondrán la nota musical, entre los diferentes stands instalados en El Cotayu, donde también habrá zona gastronómica, en la que se servirán pinchos.

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El evento nació impulsado por la Peña Milwaukee, fundada en 2012 para competir en Las Carrozas de Valdesoto. “Nos dimos cuenta que gastábamos esfuerzo y dinero en una cosa que no revertía en el pueblo. Decidimos entonces reorientarnos en cosas para Carbayín”, cuenta el presidente de la peña, que enumera que, junto a esta fiesta de la sidra, también impulsa el alumbrado navideño, alguna actividad en ese periodo de final y principio de año, así como la organización del Carnaval.