Más de cien vecinos de Carbayín Alto claman por el deterioro y el cierre de su polideportivo durante dos meses en verano: “La pista está inservible por las goteras”

Algo más de cien vecinos de Carbayín Alto se concentraron para alzar voz y reclamar que mantengan abierto su polideportivo durante el verano y urgieron al Ayuntamiento de Siero a actuar para hacer frente al deterioro de una instalación que, según denuncian, sufre goteras, el parquet de la cancha destrozado, mal estado del equipo del gimnasio o una disminución progresiva de las actividades ofertadas.

"Llevan años cerrando en verano el polideportivo, es el único de Siero que se hace esto. Argumentan que somos pocos usuarios, pero es necesario para el pueblo y para gente mayor que no puede desplazarse”, señala Francisco Rodríguez, presidente del Grupo de Vecinos de Carbayín.

Con pancartas como “Poli digno, no al cierre en verano” o “Carbayín Alto también es Siero, mismo recibo, mismos derechos”, los vecinos y usuarios trasladaron su malestar, denunciando la dejadez municipal en el mantenimiento de una instalación inaugurada en 1991. "La pista está inservible, destrozada por culpa de las goteras. Y los aparatos del gimnasio tienen casi tantos años como el polideportivo”, lamenta Rodríguez.

Actualmente, en esta instalación deportiva se puede acceder al gimnasio, se oferta la actividad de pilates, se alquila la cancha para grupos para partidos y también la usan los alumnos del Colegio Público El Cotayo, especialmente en invierno, para no hacer actividades en la pista al aire libre del centro.

"Una instalación muy necesaria"

“Es una instalación muy necesaria para el pueblo”, insiste el presidente de la asociación vecinal, que también traslada el temor a que el cierre actual, que es temporal durante el verano, acabe siendo definitivo. “No creo que sea tan fácil cerrar un polideportivo, pero creo que lo están dejando deteriorarse hasta que llegue un momento en el que dirán que no se puede usar”, apunta Francisco Rodríguez.

Vista exterior del Polideportivo de Carbayín. / P. A.

Enter los participantes en la protesta estaban dos jóvenes veinteañeros, Mario Rodríguez y Enol Sánchez, que utilizan el gimnasio, y que de niños jugaron al fútbol cuando militaban en las categorías de pista del Rayo Carbayín. “Está indecente”, resumen, antes de referirse a las deficiencias del gimnasio. “Creo que se cambiaron las mancuernas solo una vez desde que lo abrieron. La única máquina que tenemos que funciona bien no es ni siquiera nueva. Lo que hacen es ir trayéndolas de otros gimnasios para aquí”, denuncia Rodríguez.

“Parece que no quieren que nos quedemos aquí, porque cuando lo que tenemos está todo desecho o que parece basura, es normal que la gente se vaya”, lamentan, antes de indicar que “lo que provocan es que la gente se vaya a vivir fuera y a otros polideportivos cercanos como los de Pola de Siero o La Felguera”.

Noticias relacionadas

Calefacción para los vestuarios, que no se supriman actividades o una compensación en la cuota que pagan por el cierre de estos dos meses son otras de las reivindicaciones mostradas por los vecinos, que prometen “seguir luchando hasta el final” para conservar el polideportivo de Carbayín Alto, que no solo da les da servicios a los vecinos, sino también a los de El Cuto o Santa Marta de Carbayín Bajo, como enfatizaron en la concentración.