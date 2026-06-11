El Hogar de Pensionistas El Carmín de Pola de Siero homenajeará a sus socios de mayor edad
El acto tendrá lugar el próximo día 26 durante una comida de hermandad en Pruvia (Llanera)
Lucía Rodríguez
María del Carmen Arenas, Milagros Sierra, María del Carmen Pérez, Manuela Vázquez, Adelina Fonseca y Argentina Vázquez. Nacidas la primera de ellas en 1933 (93 años) y el resto en 1936 (90 años) son las seis socias de más edad del Hogar del Pensionista El Carmín de Pola de Siero. Y como tal, el próximo día 26 se les rendirá un emotivo homenaje durante la celebración de la Fiesta del Socio en el Restaurante La Campana de Pruvia, en Llanera.
La jornada arrancará con una comida, a las 14.15 horas, para la que es necesario recoger invitación en la sede del hogar hasta el próximo 23. Es imprescindible presentar el recibo de haber abonado la cuota del año en curso. A las 16.15 horas, tendrá lugar el acto conmemorativo y la entrega de regalos a las homenajeadas. A continuación, se podrá disfrutar de un gran baile hasta las 21.30 horas.
Para asistir al evento, Mari Paz Canga, presidenta del Hogar de Pensionistas "El Carmín", recuerda a los interesados que "se ha contratado un servicio de autobuses a las doce y a la una para la ida, y a las siete y media y a las nueve y media para el regreso".
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