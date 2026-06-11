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Música, bailes y juegos tradicionales para celebrar el 48.º aniversario de la Asociación Folclórica El Piñote

Los actos tendrán lugar en el campo de la Iglesia de Argüelles este fin de semana

Componentes de la Asociación Folclórica El Piñote.

Componentes de la Asociación Folclórica El Piñote. / L. R.

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Lucía Rodríguez

Argüelles (Siero)

La Asociación Folclórica El Piñote de Argüelles, en Siero, cumple 48 años y lo celebra por todo lo alto este fin de semana. Desde su fundación en 1978, como consecuencia de las inquietudes de un grupo de jóvenes, su principal objetivo siempre ha sido promover el folclore para que pequeños y mayores puedan profundizar en su conocimiento y desarrollo.

Las celebraciones darán comienzo este sábado a las ocho de la tarde con el XXII Festival Folklórico Nacional, que cuenta con la participación de grupos otras regiones de España con la intención de estrechar lazos y conocer todo el folclore nacional. En esta ocasión, asistirán dos agrupaciones invitadas: el Grupo Folklórico Aliso-Aliseda, de Cáceres, y los Coros de danzas Virgen de las Lindes del Carmen, de Suances (Cantabria).

La muestra de juegos tradicionales abrirá la programación del domingo, entre las 11.30 y las 16.30 horas. Los asistentes también podrán disfrutar del III Festival Folklórico Infantil Regional, con la participación del Grupo infantil Coros y Danzas Jovellanos (Gijón), la Agrupación de Danzas Infantil y Juvenil Virgen de las Nieves, de Torrelavega (Cantabria), y la Asociación Folklórica El Piñote. A las actuaciones le seguirá una espicha tradicional con socios y colaboradores.

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El Grupo de Teatro de Carbayín, con una representación costumbrista, pondrá el broche final a las celebraciones a las 16.30 horas. Todos los actos tendrán lugar en el campo de la Iglesia de Argüelles.

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