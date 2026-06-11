El nuevo aparcamiento del complejo deportivo de Lieres tendrá 43 plazas y estará listo en agosto (o incluso antes)
El estacionamiento, sobre un terreno de 1.100 metros cuadrados, dará servicio a los usuarios de las piscinas, las salas polivalentes y las pistas
Lucía Rodríguez
El complejo deportivo de Lieres, en Siero, contará con 43 nuevas plazas de aparcamiento en el perímetro de los campos de fútbol y la entrada de las instalaciones. La actuación cuenta con un presupuesto de 47.553 euros y un plazo de ejecución de dos meses, que "intentaremos agilizar lo máximo posible", afirmó el alcalde, Ángel García, "Cepi", durante una visita a los trabajos, que se han iniciado esta misma semana. En principio, el parking estará listo para entrar en servicio en agosto.
El proyecto se está desarrollando sobre una parcela a la entrada del equipamiento que cuenta con una superficie total de 1.100 metros cuadrados. Actualmente, los trabajos se centran en el desbroce y limpieza del terreno, seguido de una excavación de saneo hasta 65 centímetros de profundidad. A continuación, se ejecutará la estructura del firme mediante una capa de 50 centímetros de suelo seleccionado y otra de 15 centímetros de zahorra artificial.
El perímetro del aparcamiento se delimitará con bordillo de hormigón. La fase final incluirá la pavimentación con una capa de seis centímetros de mezcla bituminosa en caliente y la señalización horizontal, con el pintado de calles interiores y plazas.
Una demanda vecinal
Este nuevo estacionamiento estará disponible para los usuarios de las instalaciones, las pistas deportivas y las piscinas municipales. La actuación responde, por un lado, "a la petición de incluir este proyecto en los presupuestos por parte de otros grupos municipales" y, por otro, a una demanda vecinal, detalló el regidor.
Hasta noviembre del año pasado, los usuarios de las instalaciones utilizaban como aparcamiento el campo de fútbol de asfalto cercano a las piscinas. Sin embargo, tuvieron que dejar de hacerlo después de que el Ayuntamiento llevara a cabo una mejora del mismo, instalando césped artificial.
La construcción del nuevo aparcamiento se encuadra en las obras de mejora de infraestructuras deportivas municipales y responde a la necesidad de ordenar el estacionamiento en el entorno del campo de fútbol. La intervención está financiada con cargo al remanente de tesorería de 2025 incorporado al presupuesto municipal de este año, una operación que permitió reforzar el capítulo de inversiones con cerca de once millones de euros adicionales.
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