La renovación urbanística del casco antiguo de la Pola avanza de la mano del turismo: los primeros diez apartamentos de la calle San Antonio, a punto de abrir

El ambicioso proyecto impulsado por el empresario sierense Manuel Rodríguez para recuperar varios inmuebles del casco antiguo de la Pola y transformarlos en apartamentos turísticos sigue dando pasos adelante. Más de dos años después de su presentación pública, las actuaciones avanzan a buen ritmo y algunos de los alojamientos están ya a las puertas de su apertura.

Los diez primeros apartamentos, ubicados en un edificio rehabilitado de la calle San Antonio, se encuentran prácticamente terminados. En estos momentos, únicamente restan algunos remates finales y la obtención de los permisos necesarios para que puedan comenzar a recibir huéspedes, confirma Rodríguez. Se trata de la primera fase visible de una iniciativa que nació con el objetivo de contribuir a la revitalización del centro histórico de la capital sierense y reforzar su potencial turístico, y a la que se irán sumando nuevos espacios de forma paulatina.

Edificio en el que está previsto edificar una docena de apartamentos en la calle San Antonio de la Pola / Luján Palacios

A estos primeros alojamientos se suman otros cuatro apartamentos que ya se encuentran casi listos en la calle Santa Ana. Además, el plan incluye una nueva intervención en la calle San Antonio, donde está prevista la construcción de otra docena de espacios turísticos, una fase para otro solar en ruinas que todavía no ha comenzado pero que forma parte de la hoja de ruta diseñada por los promotores para los próximos años.

Derribos

La expansión del proyecto continúa también en otros puntos del casco antiguo. De hecho, recientemente se ha demolido un pequeño edificio en la calle Peligros, donde está previsto desarrollar una nueva actuación vinculada a esta misma iniciativa. El objetivo es seguir incorporando inmuebles degradados o en desuso a un plan que busca devolver actividad a una zona que durante años ha sufrido el deterioro progresivo de parte de su patrimonio residencial, además de ofrecer un espacio a los turistas en Pola de Siero, a un paso de las grandes ciudades de la región.

El derribo ya ejecutado en la calle Peligros / Luján Palacios

Manuel Rodríguez, natural de la Pola y residente desde hace años en Argentina, explica que el proyecto va mucho más allá de la simple creación de alojamientos turísticos. "Yo no quiero vender solo alojamientos. No me interesa. Lo que quiero es que la gente que venga a Asturias disfrute de lo que es nuestra región: un auténtico paraíso natural",sostiene.

Con esa filosofía, puso en marcha un operador turístico propio, Asturias In Coming, concebido para atraer visitantes internacionales y ofrecerles una experiencia integral. La propuesta incluye alojamiento, transporte y actividades turísticas por toda la región, desde el descenso del Sella hasta rutas ecuestres o experiencias vinculadas a la gastronomía y los productos tradicionales asturianos. "Queremos ofrecer paquetes turísticos donde dominemos todos los aspectos, desde la comercialización hasta el alojamiento, el transporte y las actividades", explicaba el empresario durante la presentación del proyecto. La estrategia se complementa con la adquisición de licencias VTC y de una flota de vehículos destinada a trasladar a los visitantes tanto desde el aeropuerto como a distintos puntos de interés del Principado.

La iniciativa ha sido recibida con satisfacción por el Ayuntamiento, porque "para el Siero para vivir necesitamos también la inversión privada. Si no hay edificios o casas que no estén en buenas condiciones, solo las calles no son suficientes", apuntó García durante la presentación del proyecto.

El casco antiguo de la Pola conserva todavía varios edificios en estado de ruina o con importantes necesidades de rehabilitación, una situación que desde hace años preocupa tanto a vecinos como a responsables municipales. La recuperación de estos inmuebles no solo contribuye a mejorar la imagen urbana del entorno, sino que permite devolver uso y actividad a espacios que llevaban tiempo degradados.

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El proyecto llega en un momento de especial dinamismo para la capital sierense. La Pola registra desde hace años una elevada demanda de vivienda y mantiene una intensa actividad inmobiliaria, favorecida por su ubicación estratégica en el centro de Asturias y por la amplia oferta de servicios que concentra. En este contexto, los promotores consideran que existe margen para desarrollar una oferta turística propia capaz de complementar el tirón del municipio.