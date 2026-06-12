La emotiva despedida en un cole de Pola de Siero, con un pasillo de 200 alumnos, a Feli Fuego, profesora de Religión durante 41 años: "Os llevaré siempre en el corazón"

Hubo lágrimas de emoción, muchísimos abrazos, sinceras muestras de cariño y reconocimiento. Y una sensación de estar despidiendo a alguien de la familia. “Nunca me hubiera imaginado que me quisieran tanto, no me lo esperaba, me ha encantado y me he emocionado mucho”, confiesa Feli Fuego, la profesora de Religión del Colegio Hermanos Arregui de Pola de Siero que disfrutó de una fiesta sorpresa, con el homenaje de los 407 alumnos del centro, por su jubilación tras 41 años como profesora en este centro.

A las doce del mediodía de este viernes estaba todo preparado. Mientras Feli Fuego se encontraba en un aula, todos los alumnos y docentes se prepararon para hacerle un interminable pasillo desde la segunda planta hasta el patio, para aplaudir a la profe de muchas generaciones en la Pola. Entre vítores, besos, abrazos, y cánticos de “Feli, Feli”, la profesora no pudo contener la emoción en un día que nunca olvidará.

“Estoy muy apenada, porque dejo mucha gente querida y conocida, pero voy a llevaros siempre en el corazón, os deseo a todos lo mejor, que tengáis suerte y os vaya muy bien, y nos seguiremos viendo por la Pola”, destacó, ya en el patio, en un mensaje a todos los alumnos.

EN IMÁGENES: Despedida emocioante del alumnado Feli Fuego, tras 41 años como profesora de Religión en el Colegio Hermanos Arregui de Pola de Siero / P. A.

Tras cuatro décadas como docente, Feli Fuego tuvo el privilegio de dar clase a niños que se convirtieron en padres y ahora llevan sus hijos a este centro. E incluso a algunos alumnos que se han convertido ahora en sus compañeros de trabajo, como Santi Fuego, Isabel Rodríguez, Álvaro Cueto, Natalia González, Ana Menéndez y Elisa Ortiz. Estos profes fueron los que la arroparon en el homenaje, le entregaron un ramo de flores, y la sacaron a bailar cuando sonó una canción especial preparada por los alumnos para su despedida.

"Una referente" del Arregui que destaca por "su calidad humana"

“Nunca la vimos enfadada, me quedo con su temple y paciencia infinita”, destaca Natalia González sobre Feli Fuego. “Siempre la vemos contenta, con una sonrisa, no ha cambiado nada en estos 40 años, ni físicamente ni en carácter, muy discreta y cercana”, añade a su lado Elisa Ortiz.

La directora del centro, Eva Iglesias, reconoció que “se nos va un referente y una profesora histórica del Arregui” y destacó su “calidad humana por encima de todo”. También destacó el legado y el vacío que deja para el próximo curso, ya que muchos alumnos no continuarán cursando Religión, al ser una asignatura optativa, ante la marcha de Feli. “Eso me apena”, indicó la profesora, que reconocía también recientemente a LA NUEVA ESPAÑA que la asignatura “es muy necesaria”.

"Nos enseñó muchas cosas, la echaremos de menos", señalan los alumnos

Desde los más pequeños de Infantil, y hasta los de los últimos cursos de Educación Primaria, todos hicieron prácticamente cola para estar cerca de Feli y transmitirle su cariño y agradecimiento. “Es la mejor profesora y es mi favorita, la echaré de menos”, comentó entre lágrimas Jana Moreira, de cuarto de Primaria. “No tengo palabras para describir lo buena profesora que es, super buena, nos enseñó muchas cosas”, Aida Fernández, de quinto de Primaria. “Es la mejor profesora del mundo, lo malo es que se tiene que ir, pero le deseo mejor. Te queremos Feli”, resaltó Hugo Tárano, también del mismo curso.

Feli Fuego, nacida en Infiesto, llegó al Hermanos Arregui en septiembre de 1985. En estas cuatro décadas tuvo como directores a Lázaro Polledo, María Antonieta García-Ciaño (“Toñeta”), Marían Quirós y ahora a Eva Iglesias. Y aunque es conocida por la profesora de Religión, su cercanía a todos ha sido única en estas cuatro décadas, porque le ha tocado cuidar el patio, el transporte escolar, el comedor, hacer sustituciones, y estar muy pendiente de todos los alumnos. “Es que he recibido este último día el cariño hasta de los alumnos que no daban Religión”, confiesa.

Afincada desde hace 27 años en la Pola, donde seguirá viviendo, y en el lugar donde vivió con su abuela cuando empezó a dar clase, Feli Fuego explica que siente “pena” por no empezar el próximo curso, pero también que dedicará ahora tiempo a viajar y descansar. Seguirá cruzándose por las calles de la capital sierense con todas esas generaciones de alumnos que ha visto crecer en los últimos 41 años. “El secreto para aguantar tanto tiempo dando clase no es otro que tener vocación”, concluyó.