La Junta de Gobierno de Siero autoriza la planta de baterías de doce megavatios de La Carrera
La instalación de almacenamiento energética es la tercera a la que se da licencia en el concejo, tras las de Argüelles
La Junta de Gobierno de Siero aprobó este viernes la concesión de la última licencia para instalar una planta de baterías en el concejo. Será en La Carrera, con una potencia de doce megavatios, y se sumará a las dos autorizadas en Argüelles, de nueve y doce megavatios respectivamente.
“Con esta autorización queda completada la tramitación municipal de las tres plantas de baterías proyectadas en este ámbito”, destacó Ángel García, “Cepi”, alcalde de Siero.
Esta última licencia está vinculada al proyecto de almacenamiento energético previsto en la zona, promovido por Indus Power, que completó los últimos días la documentación requerida, por lo que este viernes ha recibido la licencia para su desarrollo.
La instalación de plantas de baterías para almacenamiento energético ha causado rechazo y críticas de los vecinos, una circunstancia que el alcalde de Siero espera que cambie una vez entren en funcionamiento.
Tras haber dado ya licencia para otras dos instalaciones de almacenamiento energético de Argüelles, el regidor destacó que la tramitación de los permisos se ha hecho por los cauces legales, ya que “cuentan con todas las autorizaciones que se requieren, incluida la tramitación medioambiental y la de Industria".
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