Las obras de la rotonda de El Berrón empezarán en julio y estarán listas antes de que finalice el año

Las obras para la construcción de la glorieta de El Berrón, que sustituirán al cruce semafórico actual, se iniciarán el próximo mes de julio, y deberán estar terminadas antes de que acabe el año. Así lo transmitió este viernes el alcalde de Siero, Ángel García, tras aprobarse en la Junta de Gobierno la adjudicación de las obras a la empresa Arposa 60 SL por 573.738,91 euros (más IVA).

“Ahora hay que firmar el contrato y completar los trámites previos, pero la empresa conoce que debe ejecutarla dentro de este ejercicio”, señaló el regidor socialista sobre una actuación que servirá para sustituir el actual cruce semafórico entre la N-634 y la AS-376 por una rotonda diseñada para mejorar la seguridad vial y agilizar la circulación.

Las obras las acometerá el Ayuntamiento de Siero, pese a ser una vía de carácter estatal. Una actuación para mejorar ese punto de tráfico, a la espera de que se desencalle el proyecto para el tramo de la Nacional 634 entre Pola de Siero y Argüelles.

La delegada del Gobierno, Adriana Lastra, destacó hace un par de semanas, con motivo de la inauguración de la nueva rotonda de acceso a Parque Principado, que se trataba de un proyecto “prioritario” para el Ministerio, Siero y Noreña” y que existe “una coordinación constante con ambos Ayuntamientos, y fundamentalmente con el de Siero, para poder agilizar la obra, ya sea ejecutada por el propio Ministerio o por el Ayuntamiento sierense”.

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La zona de la calle Marquesa de Canillejas de Pola de Siero, en la que se adaptarán bajos como trasteros. / P. A.

Por otra parte, la Junta de Gobierno de este viernes también aprobó la concesión de dos licencias para nuevos espacios de trasteros en la calle Canillejas de Pola de Siero, con 12 unidades, y en la calle Antonio Machado de Lugones, con 26. “Es un servicio cada vez más demandado y un ejemplo de cómo evolucionan las ciudades y los usos de los espacios comerciales”, destacó el alcalde de Siero.