El portavoz del PP de Siero denuncia que los pequeños núcleos de casas no acceden al saneamiento

El portavoz municipal del PP sierense, Juan Luis Berros, asegura que el Ayuntamiento "rechaza facilitar saneamiento a todos aquellos grupos de viviendas y fincas edificables que cuenten con pequeños grupos de casas alejadas del enganche general”. Según Berros, se trata de una medida "por criterios exclusivamente de rentabilidad económica".

Asevera que realiza esta denuncia tras recoger "el malestar" de vecinos de Bobes con los que recientemente ha mantenido una reunión. Se trata de "vecinos del área que discurre entre la carretera AS-17 y la nave logística de Amazon, así como ocurre en el Conceyín y en las viviendas ubicadas en la margen izquierda de la carretera que discurre entre Muncó y Muñó, entre otros núcleos". En estas viviendas no se dispone del servicio, indica. Destaca asimismo que "no es de recibo que, en el siglo XXI, el vertido de aguas residuales se realice por medio de pozos negros que suponen un perjuicio al medio ambiente, además del elevado coste económico de eliminación”.

Solución para el futuro

Los vecinos han comunicado al portavoz del PP que “siempre que han intentado contactar con el equipo de gobierno municipal han recibido silencio o el argumento de que, al existir conducciones generales de saneamiento, se rechaza ejecutar ramales o derivaciones de dichos ramales pagados por las arcas municipales, como, sin embargo, existen para la mayor parte de los demás núcleos de viviendas y fincas”. En este sentido, Berros acusa al Gobierno socialista de Siero de aferrarse a “motivos meramente económicos del elevado coste que supondría la actuación y, en cambio, proponen a los afectados que lo costeen ellos mismos, además de satisfacer las elevadas tasas municipales de enganche”.

“La intención es clara: en realidad no se pretende abordar la solución a tan importante problema en el futuro”, lamenta Berros para quien la actitud del Gobierno municipal supone para los vecinos afectados “una condena definitiva de tales propiedades además de ver depreciado su valor, lo cual impide su crecimiento en las fincas aledañas edificables”.

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Esta situación lleva a que el portavoz de los populares a afirmar que "las declaraciones realizadas por el alcalde, Ángel García ‘Cepi’, referentes a la cohesión territorial, la solidaridad entre territorios o sobre los beneficios medioambientales que supone el saneamiento, son propaganda, porque lo que en realidad se está haciendo en Siero es una verdadera discriminación de unos vecinos de primera frente a otros, a los que desde el Ayuntamiento tratan como vecinos de tercera”.